Diyarbakır Bağlar’da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
Kaza ve müdahale detayları
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Diyarbakır Havalimanı yolu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
