Diyarbakır Bağlar’da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Diyarbakır Bağlar'da kontrolden çıkan otomobil takla attı; sürücü yaralandı, sağlık ekipleri müdahale edip hastaneye sevk etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:46
Kaza ve müdahale detayları

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Diyarbakır Havalimanı yolu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

