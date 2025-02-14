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Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı, yolları kapladı ve yaşamı olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:41
Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Doğu Anadolu Bölgesi, özellikle Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars ve Ağrı şehirlerinde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Erzurum'da dün akşam hafif başlayan kar, gece saatlerinde etkisini artırarak kenti doldurdu.

Erzurum'da yollarda ve kaldırımlarda kar birikintileri oluşurken, ağaçlar ve bazı araçlar karla kaplandı. Sabah işe gitmek isteyen sürücüler yolda ilerlemekte zorlanırken, şehirde uzun trafik kuyrukları meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelinde kar temizleme çalışmaları başlatmış durumda.

Ardahan ve Tunceli'de Durum

Ardahan merkezinde etkili olan kar yağışı ile kent beyaza büründü. Göle ilçesinde ise yüksek kesimlerde tipi ve buzlanma baş gösterdi.

Tunceli’nin Ovacık, Hozat, Pülümür, Nazımiye ve Çemişgezek ilçelerinde kar yağışı aralıklarla devam etmekte. Ekipler, bu bölgelerde cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmaları gerçekleştirmekte. İlçelerdeki köylerde besicilik yapan üreticiler de kar altında kalan yemlerle hayvanlarına bakmaya çalışıyor.

Kars'ta Kar Yağışı

Kars şehir merkezinde dün akşam başlayan kar, aralıklarla devam etmekte. Kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri, Kars-Digor kara yolunda ulaşımın güçleşmesi üzerine kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan kar, her yeri beyaza bürüdü. Vatandaşlar, iş yerleri ve araçlar üzerindeki karları temizlemeye özen gösteriyor.

Vatandaşlardan Serhat Yıldız, kar yağışının iki gündür sürdüğünü ve sabah her yerin beyaza büründüğünü belirtti. Yıldız, 'Inşallah kar bereketli olur.' dedi.

Ağrı'da Soğuk Hava ve Kar

Ağrı şehir merkezi de dondurucu soğukların yerini kar yağışına bıraktığı anlarla beyaza büründü. Caddelerde ve sokaklarda kar, yaşamı etkileyen bir engel haline geldi.

Doğu Anadolu’daki bu kar yağışı, bölgedeki tarımsal ve hayvansal faaliyetleri doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Erzurum'da dün akşam hafif şekilde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar, kenti...

Erzurum'da dün akşam hafif şekilde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar, kenti yeniden beyaza bürüdü. Şenkaya ilçesinde de kar etkisini gösterdi.

Erzurum'da dün akşam hafif şekilde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar, kenti...

Erzurum'da dün akşam hafif şekilde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar, kenti yeniden beyaza bürüdü. Şenkaya ilçesinde de kar etkisini gösterdi.

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