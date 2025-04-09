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Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'25) Kapılarını Açmaya Hazırlanıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde DAKAF'25 kariyer fuarı, 10-11 Nisan'da düzenleniyor. Gençler için kariyer fırsatları sunulacak.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 12:00
Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'25) Kapılarını Açmaya Hazırlanıyor

DAKAF'25, Van'da Gençlere Fırsat Sunacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenecek olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'25), 10-11 Nisan tarihleri arasında Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak. Fuar, Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ve Muş Alparslan üniversitelerinin ortaklığıyla gerçekleşecek.

Yetenek Kapısı ile İş İlanları ve Staj Fırsatları

Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulan "Yetenek Kapısı" ile öğrenci, mezun ve işverenler fuara katılarak staj ve iş ilanlarına erişim sağlayacak. DAKAF'25, katılımcılara nitelikli öğrencilerle birebir mülakat yapma, insan kaynakları stratejileriyle uyumlu iş pozisyonlarıyla ilgili bilgi edinme fırsatı sunacak.

Rektör Şevli'den Açıklamalar

Fuar öncesi açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, geçen yılki DAKAF'24 fuarına yaklaşık 50 bin ziyaretçi ve 200'den fazla firmanın katıldığını belirtirken, bu yıl da benzer bir yoğunluğun beklediğini ifade etti.

Katılımcılarla Özgün Buluşmalar

Şevli, "7 bakanlığımız, Türk Hava Yolları, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ gibi önemli kurumlar stantlarını açacak. Gençlerle iş başvuru süreçlerini paylaşacak, CV hazırlama eğitimleri verecekler." diyerek katılımcıların bilgilenme fırsatını vurguladı.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Fuar süresince sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenlenecek. Uzman isimlerin katılacağı paneller, öğrencilere kariyer yolunda tavsiyelerde bulunacak. Şevli, bu etkinliklerin gençler için faydalı olacağına inandığını dile getirdi.

Van’ın Ekonomisine Katkı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, DAKAF'25'in Van'a önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Birçok firma fuarda yer alacak, işbirlikleri ve ticari anlaşmalar yapılabilir." dedi.

Fuar, Türkiye'nin doğusundaki gençlere büyük bir fırsat eşitliği sunmayı amaçlıyor ve tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. DAKAF'25, 50 binin üzerinde katılım bekleniyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'25) yarın ziyarete açılacak. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, (sağ 2), fuar hazırlıklarının devam ettiği Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'25) yarın ziyarete açılacak. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, (sağ 2), fuar hazırlıklarının devam ettiği Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

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