Doğu Anadolu'nun Genç Yetenekleri Ağrı'da Teknoloji Yarışmasında Buluştu

Ağrı'da Teknoloji Yarışması Heyecanı

Ağrı, teknoloji meraklısı gençlerin buluşma noktası oldu. Doğu Anadolu Bölgesi'nden 20 finalist takım, robotik projelerini sergileyerek yeteneklerini ortaya koydu. Yarışma, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve Doğu Anadolu'nun 14 ilinden gelen takımlar arasında büyük bir rekabet yaşandı.

Yarışmanın Amacı ve Önemi

Ağrı Valiliği'nin himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması", lise öğrencilerinin teknolojik tasarımlar yapmalarını teşvik etmek amacıyla bu yıl üçüncü kez yapıldı. Program, gençlerin mühendislik, yazılım ve teknoloji alanındaki becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Vali Koç'tan Teşvik Mesajı

Yarışmada katılımcıları motive etmek için konuşan Vali Mustafa Koç, 2022'de başlayan yarışmanın, bölgesel bir teknoloji hareketine dönüşmesinin sevindirici olduğunu belirtti. Gençlerin, sadece robot tasarlamakla kalmayıp, problem çözme, takım çalışması, sabır ve azim gibi hayati beceriler edindiğini vurguladı.

Koç, Teknolojinin önemine vurgu yaparak, "Milli teknoloji hamlesinin gücü, gençlerimizin azmi ve girişimcilerimizin cesaretiyle ülkemizin yarınına yön verelim" şeklinde konuştu.

Ödüller ve Sonuçlar

Yarışmanın maddi ödülleri de dikkat çekti. Birinciliği elde eden Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi 100 bin TL, ikinci olan Hamur Başsavcı İhsan Eroğul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75 bin TL, üçüncü olan ise Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Iğdır Azer-İshak Yaycılı Bilim ve Sanat Merkezi 50 bin TL ödül kazandı. Ayrıca, katılımcılara televizyon ve küçük ev aletleri gibi hediyeler dağıtıldı.

Programa, Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek gibi isimler katıldı. Etkinlik, sanatçı Haluk Levent'in konseriyle sona erdi.

Ağrı'da, düzenlenen teknoloji yarışmasında Doğu Anadolu Bölgesi'nden 20 finalist takım, tasarladıkları robotik projelerle yeteneklerini ortaya koydu. Doğu Anadolu Bölgesi'nin 14 ilinde yaptıkları robotik projelerle ön elemeyi geçerek adını finale yazdıran 20 takım için Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunda program düzenlendi.

Ağrı'da, düzenlenen teknoloji yarışmasında Doğu Anadolu Bölgesi'nden 20 finalist takım, tasarladıkları robotik projelerle yeteneklerini ortaya koydu. Doğu Anadolu Bölgesi'nin 14 ilinde yaptıkları robotik projelerle ön elemeyi geçerek adını finale yazdıran 20 takım için Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunda program düzenlendi.