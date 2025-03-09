Doğu İlleri İçin Çığ Uyarısı

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli'deki yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlar için çığ uyarısı yapıldı. Erzurum Valiliği, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere dayalı olarak bu uyarıyı gerçekleştirdi.

Buzlanma ve Sis Bekleniyor

Ayrıca, Erzurum'da gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, yer yer pus ve sis bekleniyor. Bu koşullar, çığ tehlikesinin artmasına katkıda bulunabilir.

Vatandaşlara Dikkatli Olma Uyarısı

Valilik açıklamasında, çığ olasılığı bulunan bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dikkat edilmesi gereken hususlar vurgulandı.