Doğu Karadeniz İçin Fırtına Uyarısı: Kuvvetli Rüzgarlar Geliyor

Doğu Karadeniz'de Fırtına Beklentisi

Doğu Karadeniz'de yarından itibaren fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgar yarın sabah saatlerinde bölgenin batısında, akşam saatlerinden itibaren de genelinde, batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Kuvvetli Rüzgarlar Ön Planda

Cuma günü öğle saatlerinden itibaren fırtınanın gücü artarak 7 ila 9, yer yer 10 kuvvetinde kuvvetli rüzgar, zaman zaman ise tam fırtına haline geleceği öngörülüyor. Bu durum, deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir.

Fırtınanın Etkisi Ne Kadar Sürecek?

Denizde görülecek fırtınanın, Cuma gecesi Doğu Karadeniz'in batısında etkisini göstermesi bekleniyor. Fırtınanın, cumartesi öğle saatlerinde ise doğudaki etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve denizcilerin bu duruma karşı dikkatli olmaları önemle tavsiye edilmektedir.