Doha'da Katar'daki İsrail Saldırısında Ölenler İçin Cenaze Töreni

Emir Şeyh Temim ve yetkililer törene katıldı

İsrail'in önceki gün Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler için başkent Doha'da cenaze töreni gerçekleştirildi.

İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazında, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, dört Hamas üyesi ve bir Katar polisi için tören düzenlendi.

Doha'nın bazı sokak ve caddeleri trafiğe kapatılırken, özellikle cenaze töreninin yapıldığı caminin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cenaze törenine Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Katarlı bakanlar, ulusal güvenlik yetkilileri, Hamas üyeleri ile çok sayıda yerli ve yabancı katılımcı katıldı.

Cenaze namazı sırasında, Hamas üyelerinin naaşları Filistin bayrakları ile örtülürken, hayatını kaybeden Katar polis memurunun naaşı Katar bayrağına sarıldı.

Kılınan namaz ve edilen duaların ardından cenazeler Doha'daki Myseymir Kabristanlığı'na defnedildi.

İsrail ordusunun 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediği bildirilmişti. Hamas, lider kadronun saldırıdan sağ kurtulduğunu, saldırıda Halil Hayye'nin oğlu ve dört Hamas üyesinin yaşamını yitirdiğini duyururken, Katar bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

