Doha'da Nebevî Rehberlik Konferansı: Hazreti Muhammed'in Savaş ve Barış Ahlakı

Doha'da "Savaşta ve Barışta Nebevî Rehberlik" konferansı

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen "Savaşta ve Barışta Nebevî Rehberlik" konferansında, Hazreti Muhammed'in savaş ve barış ahlakı ile bu ilkelerin günümüz çatışmalarına uygulanabilirliği masaya yatırıldı.

Konferansın düzenleyicisi ve amaçları

Hamad Bin Halife Üniversitesi (HBKU) İslam Araştırmaları Fakültesi tarafından organize edilen etkinlikte, Peygamberimizin barışın tesisi, çatışmaların önlenmesi ve savaş ile barışın sonuçlarını düzenleyen nebevî ilkeler ele alındı. Konferansta, adaletsizlik, sömürü ve savaşların arttığı günümüzde nebevi rehberliğin mevcut çatışma ve krizlerin çözümünde yol gösterici olabileceği vurgulandı.

Konuşmacı vurguları

Muhammed bin Hamed Al Sani Müslüman Medeniyetine Katkı Merkezi Direktörü Dr. Ayşe Al Mannai, İslam savaş hukukunun çağdaş küresel çatışmalara çözüm ürettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Hazreti Peygamber bize adalet, merhamet ve hikmete dayalı ilkeli bir liderlik modeli sunuyor. Onun çatışmalara yaklaşımı önce anlaşmalar ardından diplomasi ve gerektiğinde savaş ilahî rehberliğine dayanan tutarlı ve etik bir çerçeve ortaya koyuyor. Bu mirası günümüz dünyasına taşıyarak barış, eşitlik ve uzlaşı için uygulanabilir yolları yeniden keşfedebiliriz."

HBKU İslam Araştırmaları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Şentürk ise, Peygamberin öğretilerinin adaletin tesisi, çatışmaların önlenmesi ve barışın korunması için evrensel bir model sunduğunu belirtti. Şentürk, savaş hukukunun temellerinin Müslümanlar tarafından atıldığını vurgulayarak şöyle dedi:

"İslam tarihinde savaşlarda kadınlara, çocuklara, ibadethanelere ve din adamlarına dokunmak yasaklanmıştır. Hatta savaş sırasında ağaçların bile kesilmesi haram kılınmıştır. Bugün ise savaşlarda ne savaş hukuku ne de uluslararası hukuk gözetiliyor."

Şentürk, özellikle Gazze'de yaşananların bu ihlallerin en açık göstergesi olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"İsrail ne uluslararası hukuku ne de savaş hukukunu tanıyor. Gazze'de sivillerin hedef alınması, aç bırakma politikaları, dini mabedlerin ve sivil yerleşimlerin bombalanması, insani yardımın engellenmesi, hastanelerin dahi hedef alınması açık savaş suçlarıdır ve hiçbir din öğretisinde yeri yoktur."

Oturumlar ve gençlik paneli

Konferansta ayrıca "Hazreti Peygamber'in uygulamalarında barış ve savaş", "Nebevî model ışığında uluslararası ilişkiler" ve "Çatışma yönetimi ve uluslararası hukuk" gibi başlıklarla oturumlar gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında düzenlenen özel bir panelde ise öğrenciler, gençlerin günümüz çatışmalarına bakış açılarını tartıştı.

Etkinlik, nebevî ilkelerin çağdaş krizlere ışık tutabileceği ve barış, eşitlik ile uzlaşı yollarının yeniden değerlendirilmesinin gerekliliği ana fikrini ön plana çıkardı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen "Savaşta ve Barışta Nebevî Rehberlik" konferansında, Hazreti Muhammed'in savaş ve barış ahlakı ele alındı. Konferansa katılan Hamad Bin Halife Üniversitesi (HBKU) İslam Araştırmaları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Şentürk de bir konuşma gerçekleştirdi.