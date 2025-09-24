Doha'da Nebevî Rehberlik Konferansı: Hazreti Muhammed'in Savaş ve Barış Ahlakı

Doha'da düzenlenen 'Savaşta ve Barışta Nebevî Rehberlik' konferansında Hazreti Muhammed'in savaş ve barış ilkeleri, uluslararası çatışmalara uygulanabilirliği tartışıldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 18:25
Doha'da Nebevî Rehberlik Konferansı: Hazreti Muhammed'in Savaş ve Barış Ahlakı

Doha'da "Savaşta ve Barışta Nebevî Rehberlik" konferansı

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen "Savaşta ve Barışta Nebevî Rehberlik" konferansında, Hazreti Muhammed'in savaş ve barış ahlakı ile bu ilkelerin günümüz çatışmalarına uygulanabilirliği masaya yatırıldı.

Konferansın düzenleyicisi ve amaçları

Hamad Bin Halife Üniversitesi (HBKU) İslam Araştırmaları Fakültesi tarafından organize edilen etkinlikte, Peygamberimizin barışın tesisi, çatışmaların önlenmesi ve savaş ile barışın sonuçlarını düzenleyen nebevî ilkeler ele alındı. Konferansta, adaletsizlik, sömürü ve savaşların arttığı günümüzde nebevi rehberliğin mevcut çatışma ve krizlerin çözümünde yol gösterici olabileceği vurgulandı.

Konuşmacı vurguları

Muhammed bin Hamed Al Sani Müslüman Medeniyetine Katkı Merkezi Direktörü Dr. Ayşe Al Mannai, İslam savaş hukukunun çağdaş küresel çatışmalara çözüm ürettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Hazreti Peygamber bize adalet, merhamet ve hikmete dayalı ilkeli bir liderlik modeli sunuyor. Onun çatışmalara yaklaşımı önce anlaşmalar ardından diplomasi ve gerektiğinde savaş ilahî rehberliğine dayanan tutarlı ve etik bir çerçeve ortaya koyuyor. Bu mirası günümüz dünyasına taşıyarak barış, eşitlik ve uzlaşı için uygulanabilir yolları yeniden keşfedebiliriz."

HBKU İslam Araştırmaları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Şentürk ise, Peygamberin öğretilerinin adaletin tesisi, çatışmaların önlenmesi ve barışın korunması için evrensel bir model sunduğunu belirtti. Şentürk, savaş hukukunun temellerinin Müslümanlar tarafından atıldığını vurgulayarak şöyle dedi:

"İslam tarihinde savaşlarda kadınlara, çocuklara, ibadethanelere ve din adamlarına dokunmak yasaklanmıştır. Hatta savaş sırasında ağaçların bile kesilmesi haram kılınmıştır. Bugün ise savaşlarda ne savaş hukuku ne de uluslararası hukuk gözetiliyor."

Şentürk, özellikle Gazze'de yaşananların bu ihlallerin en açık göstergesi olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"İsrail ne uluslararası hukuku ne de savaş hukukunu tanıyor. Gazze'de sivillerin hedef alınması, aç bırakma politikaları, dini mabedlerin ve sivil yerleşimlerin bombalanması, insani yardımın engellenmesi, hastanelerin dahi hedef alınması açık savaş suçlarıdır ve hiçbir din öğretisinde yeri yoktur."

Oturumlar ve gençlik paneli

Konferansta ayrıca "Hazreti Peygamber'in uygulamalarında barış ve savaş", "Nebevî model ışığında uluslararası ilişkiler" ve "Çatışma yönetimi ve uluslararası hukuk" gibi başlıklarla oturumlar gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında düzenlenen özel bir panelde ise öğrenciler, gençlerin günümüz çatışmalarına bakış açılarını tartıştı.

Etkinlik, nebevî ilkelerin çağdaş krizlere ışık tutabileceği ve barış, eşitlik ile uzlaşı yollarının yeniden değerlendirilmesinin gerekliliği ana fikrini ön plana çıkardı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen "Savaşta ve Barışta Nebevî Rehberlik" konferansında, Hazreti...

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen "Savaşta ve Barışta Nebevî Rehberlik" konferansında, Hazreti Muhammed'in savaş ve barış ahlakı ele alındı. Konferansa katılan Hamad Bin Halife Üniversitesi (HBKU) İslam Araştırmaları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Şentürk de bir konuşma gerçekleştirdi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen "Savaşta ve Barışta Nebevî Rehberlik" konferansında, Hazreti...

İLGİLİ HABERLER

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kıbrıs Gazisi Aziz Kara Manisa'da Uğurlandı
2
Pezeşkiyan: İran nükleer bomba üretme peşinde değil
3
Malavi'de Chakwera, 16 Eylül Genel Seçiminde Yenilgiyi Kabul Etti
4
Bakan Ersoy: İsmail Gaspıralı Türk Dünyasının Vefa Borcu
5
DSÖ: Hamilelikte Parasetamol ile Otizm Arasında Kanıt Yok
6
DSÖ: Gazze'de En Az 15.600 Hastaya Tıbbi Tahliye Gerekiyor
7
Pakistan'da Dera İsmail Han Operasyonunda 13 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası