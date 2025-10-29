Doha'da Sembolik Binalar 29 Ekim'de Türk Bayrağıyla Işıklandırıldı

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği girişimiyle Katar'daki sembol yapılar 29 Ekim'de kırmızı-beyaz renklere bürünerek Cumhuriyetin 102. yılı kutlandı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nin girişimiyle, Katar'ın başkenti Doha'daki önemli yapılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kırmızı-beyaz renklere ışıklandırıldı.

Işıklandırılan yapılar arasında Al Jaber Kuleleri, The Torch Tower (Meşale Oteli), Sheraton Otel, The View Hospital, THE e18hteen Towers, Al Fardan Towers, Al Jassar Dome, Islamic Museum (Katar İslam Eserleri Müzesi) ve National Museum (Katar Ulusal Müzesi) yer aldı.

Türk bayraklarının üzerinde ayrıca "Türkiye'nin Milli Günü Kutlu Olsun" ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılını kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Büyükelçi Göksu'dan teşekkür

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cumhuriyetin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü münasebetiyle her alanda gördüğümüz bu büyük kutlamadan ötürü Katarlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu önemli günde Türk bayrağını binalarına yansıtan tüm makamlara teşekkür ediyoruz."

Göksu, Katar'da halk ve hükümet düzeyinde görülen ilginin iki ülke arasındaki güçlü bağların doğal bir yansıması olduğunu vurguladı.

