DOKAP Eylem Planı: 158 Projeye 394 Milyar Lira Yatırım

DOKAP Eylem Planı ile 394 Milyar Lira Yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki yeni eylem planı ile 2024-2028 döneminde hayata geçirilecek 158 projeye 394 milyar lira kaynak aktaracaklarını duyurdu.

İstişare Toplantısında Önemli Açıklamalar

DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla Giresun’da gerçekleştirildi. Bakan Kacır, toplantıda, Türkiye'nin üretim gücünün artırılması için kararlı adımlar atacaklarını ifade etti.

DOKAP Üzerinden Ekonomik Gelişmeler

Kacır, DOKAP Bölgesi’nin tarihi İpek Yolu’nun önemli liman merkezlerinden biri olduğunu vurguladı ve son 22 yılda DOKAP illerinde 39 OSB kurulmasının sağlandığını belirtti. Bu OSB’lerde 80 bin kişiye istihdam sağlandığını, ayrıca 562 milyar lira yatırıma sahip 5 bin 849 projenin desteklendiğini açıkladı.

Tarım ve Hayvancılıkta Altyapı Gelişimi

Bakan Kacır, bitkisel üretim altyapısını geliştirmek amacıyla çeşitli projeler uyguladıklarını ve 23 bin 250 hektar tarım alanını rehabilite ettiklerini aktardı.

Hayvancılıkla ilgili olarak, 15 kesimhane ve 8 hayvan pazarı açıldığını, ayrıca arıcılık için 8 bal paketleme tesisi kurduğunun altını çizdi.

Sosyal Projelerle Bölge Geliştiriliyor

DOKAP projesi kapsamında sürdürülebilir turizm destinasyonları oluşturulması için 134 hektarlık 74 turizm alanında plânlama çalışmaları desteklenmiştir. Kacır, özel gereksinimli bireyler için engelsiz yaşam merkezleri ve eğitim kurulumları gibi sosyal projelere de değindi.

Yenilikçi Programlar ve Hedefler

DOKAP Eylem Planı’nda 'Tarımsal Sulamada Etkin Yönetim Programı' gibi dört önemli dönüşüm programı belirlendi. Bu programlarla su kaynaklarının verimli kullanımı hedefleniyor ve sulanabilir tarım arazisi artırılacak.

Ayrıca, 30,3 milyar lira bütçeyle turizm alanına kaynak ayrılacak, yeşil yol projesinin nihayete erdirileceği ve bölgeye gelecek turist sayısının artırılacağı bildirildi.

Sonuç ve Gelecek Vizyonu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, DOKAP Eylem Planı’nın 2024-2028 döneminde 394 milyar lira kaynak aktarılacağını belirterek, yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla 12 milyar lira tutarında yeni yatırım teşviklerinin de gündeme alınacağını ifade etti.

Bakan, bu projelerin özellikle tarım, turizm ve hayvancılık alanlarında bölgesel kalkınmaya yeni bir ivme kazandıracağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde Giresun'da gerçekleştirilen Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın açılışında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde Giresun'da gerçekleştirilen Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın açılışında konuşma yaptı.