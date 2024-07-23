Dolandırıcılık Uyarısı: Kamu Kurumları İsimleri Kullanılıyor

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden Kritik Uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamu kurumlarının isim ve logolarının kullanımıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı.

Sosyal Medyada Yaygınlaşan İddialar

Merkez, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, CİMER isminin istismar edilerek "Meclis kararı ile vatandaşların son 3 yıllık kart aidatlarının iade edileceği" yönündeki asılsız paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğunu belirtti.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Açıklamada, "Kart aidat ve işlem ücreti iade edileceği" vaadiyle paylaşılan linklerin, kullanıcıların e-Devlet bilgilerini ele geçirmeyi hedeflediği vurgulandı. Vatandaşların, kamu kurumlarının adı ve logosu kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

Bu nedenle, her zaman resmi kurumların doğruladığı bilgileri kontrol etmek ve şüpheli paylaşımlara karşı tedbirli olmak önemli.