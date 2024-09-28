Dolmabahçe'de 3,5 Trilyon Dolarlık Yatırım Danışma Toplantısı

Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı Dolmabahçe'de Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Yatırım Danışma Konseyi'nin 10. toplantısı, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapıldı.

Toplantının Önemi

Bu yılki toplantı, Türkiye'deki yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, dünyaca ünlü şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda yer alan şirketlerin toplam varlık büyüklüğü yaklaşık 3,5 trilyon doları buluyor.

Önemli İsimler ve Katılımcılar

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra birçok üst düzey yetkili de katıldı. Aralarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gibi isimler bulunuyor. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir sunum yapması planlanıyor.

Global Şirketlerin Katılımı

Toplantıya, 13 ülkeden enerji, otomotiv, teknoloji gibi sektörlerdeki önemli şirketler katılırken, bu şirketler arasında Templeton Asset Management, Katar Yatırım Otoritesi ve Emirates NBD gibi dev firmalar yer alıyor.

Sonuç Bildirgesi Beklentisi

Toplantı boyunca uluslararası yatırımcılar, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirecek. Toplantı sonucunda, katılımcı şirket temsilcileri tarafından hazırlanacak bir sonuç bildirgesi de kamuoyuna açıklanacak.