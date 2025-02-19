Donald Trump Jr, İtalya'da Yasa Dışı Av Faaliyeti Nedeniyle Soruşturma Altında

Donald Trump Jr Hakkında İtalya'da Yasa Dışı Ava Katılmaktan Soruşturma Başlatıldı

İtalya’da, yasa dışı av faaliyetine katıldığı iddiasıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr hakkında soruşturma başlatıldı. Venedik Cumhuriyet Başsavcılığı, hayvan hakları derneklerinin şikayeti üzerine harekete geçti.

Venedik Lagününde Gerçekleşen Olay

Ulusal basında çıkan haberlere göre, soruşturma, Venedik lagünündeki korunma alanında Aralık 2024'te düzenlenen bir av turuna dayanıyor. Donald Trump Jr'ın katıldığı bu etkinlik, hayvan hakları savunucularının ve Yeşil Avrupa Partisi’nden Veneto Bölge Konseyi üyesi Andrea Zanoni'nin şikayetleri üzerine gündeme geldi.

Şikayet Detayları

Zanoni, ANSA haber ajansına verdiği demeçte, "Bu, zorunlu bir adımdır. Şimdi hangi suçların işlendiğini anlamamız gerekiyor. Muhtemelen silahlar ve silah taşıma ruhsatıyla ilgili ihlaller de söz konusu olabilir." açıklamalarında bulundu. Zanoni'ye göre, soruşturmaya konu olan suçlardan biri, Avrupa Birliği (AB) direktifleriyle koruma altına alınmış bir tür olan angut kuşunun vurulmasıyla ilgili.

Görüntüler Tepkileri Tetikledi

Donald Trump Jr'ın kurucusu olduğu Field Ethos platformunun, Aralık 2024'te kendisinin de katıldığı av organizasyonuna ait görüntüleri bu ay başında yayımlaması, İtalya'da ciddi tepkilere yol açtı. Söz konusu görüntülerde, Trump Jr’ın vurulmuş kuşları bir sıraya dizerek sergilediği ve koruma altında olan angut kuşlarının da aralarında yer aldığı görülüyor.