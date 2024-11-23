Donald Trump, Kabine Üyelerini Açıkladı!

Donald Trump'ın Kabine Düzenlemeleri

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yeni yönetim kadrosunu oluşturma çalışmalarına hızla devam ediyor. Son olarak, önemli atamalarını duyurdu.

Yeni Atamalar

Trump, Çalışma Bakanlığına Lori Chavez-DeRemer'i, İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığına Scott Turner'ı, Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) başkanlığına ise Prof. Dr. Marty Makary'i, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörlüğüne de Russell Vought'u aday gösterdi.

Donald Trump, Çalışma Bakanlığı için Lori Chavez-DeRemer'i aday göstererek, "Lori'nin iş ve çalışma çevrelerinden aldığı güçlü destek, Çalışma Bakanlığı'nın tüm ABD'liyi ulusal başarı gündemimizin arkasında birleştirebilmesini sağlayacak. " şeklinde konuştu.

Eski Amerikan Futbolu Ligi (NFL) oyuncularından ve Trump'ın Beyaz Saray'daki eski yardımcılarından Scott Turner, İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı'na aday olarak gösterildi.

Trump’ın kabinesinde dikkat çeken bu isimlerle birlikte yeni dönemde önemli değişiklikler ve yenilikler bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.