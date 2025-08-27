Donanma Komutan Yardımcılığı Bandosu Kosova'da 30 Ağustos Konserleri
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Donanma Komutan Yardımcılığı Bandosu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kosova'da konser vereceğini duyurdu.
Duyuru, Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda yer alan konser programı ile kamuoyuna aktarıldı.
Konser Takvimi
29 Ağustos Cuma, 19.30 - Mamuşa Meydanı
30 Ağustos Cumartesi, 19.30 - Zahir Pajaziti Meydanı
31 Ağustos Pazar, 19.30 - Şadırvan Meydanı
Bandonun Kosova programı, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle bölgedeki etkinlikler çerçevesinde düzenleniyor.