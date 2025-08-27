DOLAR
Donanma Komutan Yardımcılığı Bandosu Kosova'da: 30 Ağustos Konserleri

MSB, Donanma Komutan Yardımcılığı Bandosu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Kosova'da 29-31 Ağustos tarihlerinde konser vereceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 16:49
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Donanma Komutan Yardımcılığı Bandosu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kosova'da konser vereceğini duyurdu.

Duyuru, Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda yer alan konser programı ile kamuoyuna aktarıldı.

Konser Takvimi

29 Ağustos Cuma, 19.30 - Mamuşa Meydanı

30 Ağustos Cumartesi, 19.30 - Zahir Pajaziti Meydanı

31 Ağustos Pazar, 19.30 - Şadırvan Meydanı

Bandonun Kosova programı, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle bölgedeki etkinlikler çerçevesinde düzenleniyor.

