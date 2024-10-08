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Donetsk'te İki Yerleşim Birimi Ele Geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'te Zoryanoye Pervoye ve Zolotaya Niva yerleşimlerinin kontrolünü sağladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 14:01
Donetsk'te İki Yerleşim Birimi Ele Geçirildi

Donetsk Bölgesinde Stratejik İlerleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinin Zoryanoye Pervoye ve Zolotaya Niva yerleşim birimlerinin, Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Askeri Operasyonun Detayları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki askeri harekâtlarına dair güncel bilgiler verildi. Açıklamada, "Rusya'nın Güney ve Kuzey Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zoryanoye Pervoye ve Zolotaya Niva yerleşimlerini kurtardı" ifadelerine yer verildi.

Hava Harekatları ve Zarar Tespitleri

Rus ordusunun son günlerdeki hava saldırıları hakkında bilgi veren bakanlık, Ukrayna'ya karşı hipersonik "Kinjal" füzeleri ile havaalanı altyapısına yönelik saldırılar düzenlendiğini belirtti. Ayrıca, operasyonun başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait önemli askeri kayıplar yaşandığı ifade edildi:

  • 646 uçak
  • 283 helikopter
  • 33,062 İHA
  • 580 hava savunma füze sistemi
  • 18,555 tank ve zırhlı araç
  • 1,469 çok namlulu roketatar
  • 15,793 obüs ve havan topu
  • 27,052 özel askeri araç

Bu kayıpların, askeri operasyon süresince meydana geldiği belirtildi.

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