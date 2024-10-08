Donetsk Bölgesinde Stratejik İlerleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinin Zoryanoye Pervoye ve Zolotaya Niva yerleşim birimlerinin, Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Askeri Operasyonun Detayları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki askeri harekâtlarına dair güncel bilgiler verildi. Açıklamada, "Rusya'nın Güney ve Kuzey Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zoryanoye Pervoye ve Zolotaya Niva yerleşimlerini kurtardı" ifadelerine yer verildi.

Hava Harekatları ve Zarar Tespitleri

Rus ordusunun son günlerdeki hava saldırıları hakkında bilgi veren bakanlık, Ukrayna'ya karşı hipersonik "Kinjal" füzeleri ile havaalanı altyapısına yönelik saldırılar düzenlendiğini belirtti. Ayrıca, operasyonun başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait önemli askeri kayıplar yaşandığı ifade edildi:

646 uçak

283 helikopter

33,062 İHA

580 hava savunma füze sistemi

18,555 tank ve zırhlı araç

1,469 çok namlulu roketatar

15,793 obüs ve havan topu

27,052 özel askeri araç

Bu kayıpların, askeri operasyon süresince meydana geldiği belirtildi.