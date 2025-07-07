Dörtyol'daki Orman Yangını ile İlgili Şüpheli Tutuklandı

Yangın Sonrası Gözaltılar ve Tutuklamalar

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 Temmuz'da meydana gelen orman yangını ile ilgili olarak gözaltına alınan S.K. (27) tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karakese Mahallesi Kırmızıburun mevkisinde başlayan yangın, ertesi gün kontrol altına alınmıştı. Olayın ardından jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek yangın saatinde bölgeye giriş-çıkış yapan ve şüpheli hareketler sergileyen S.K. gözaltına aldı.

Jandarmada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dörtyol ilçesindeki yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangının büyümesi sonucunda Dörtyol'da 8, Payas'ta ise 3 yerleşim birimi tedbir amaçlı tahliye edildi ve yangın, ekiplerin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 Temmuz'da çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.