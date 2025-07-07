DOLAR
40 -0,23%
EURO
46,94 0,2%
ALTIN
4.247,94 0,62%
BITCOIN
4.338.611,01 0,24%

Dörtyol'daki Orman Yangını ile İlgili Şüpheli Tutuklandı

Hatay Dörtyol'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan S.K., tutuklandı. Yangın, kuvvetli rüzgarla büyümüş ve tedbir amaçlı tahliyeler yapılmıştı.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 13:07
Dörtyol'daki Orman Yangını ile İlgili Şüpheli Tutuklandı

Yangın Sonrası Gözaltılar ve Tutuklamalar

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 Temmuz'da meydana gelen orman yangını ile ilgili olarak gözaltına alınan S.K. (27) tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karakese Mahallesi Kırmızıburun mevkisinde başlayan yangın, ertesi gün kontrol altına alınmıştı. Olayın ardından jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek yangın saatinde bölgeye giriş-çıkış yapan ve şüpheli hareketler sergileyen S.K. gözaltına aldı.

Jandarmada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dörtyol ilçesindeki yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangının büyümesi sonucunda Dörtyol'da 8, Payas'ta ise 3 yerleşim birimi tedbir amaçlı tahliye edildi ve yangın, ekiplerin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 Temmuz'da çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan zanlı...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 Temmuz'da çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Çınar Ağacından Düşen Dal, 1 Can Aldı: O Anlar Kamerada
2
Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Denizli'de Bağımlılıkla Mücadeleye Dikkat Çekti
3
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
4
Çankırı'daki Güldürcek Barajı'nda Su Seviyesi Tehlikeli Düşüşte
5
KCG Tekstil'den Mısır'a 24 Milyon Dolar Yatırım
6
Uzmanından Orman Yangınları İçin Kritik Uyarı: 'Yüzde 90 İnsan Kaynaklı'
7
Bakan Bayraktar, Teyzesinin Cenaze Törenine Katıldı

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu