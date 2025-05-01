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Döşemealtı İlçe Halk Kütüphanesi, Harabeden Bilgi Yuvasına Dönüştü!

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Döşemealtı İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışında binanın harabe halinden bilgi yuvasına dönüştüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 14:58
Döşemealtı İlçe Halk Kütüphanesi, Harabeden Bilgi Yuvasına Dönüştü!

Döşemealtı İlçe Halk Kütüphanesi Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da bugüne açılan Döşemealtı İlçe Halk Kütüphanesi ile ilgili anlamlı bir video paylaştı. Paylaşımında, "Harabeden, bilgi yuvasına..." ifadelerine yer veren Ersoy, kütüphanenin geçmişini ve dönüşümünü anlattı.

Kütüphane Dönüşümü

Bakan Ersoy, eski bir karakol olarak kullanılan ve metruk bir hale dönüşen binanın günümüzde bir halk kütüphanesi olarak hizmete girmesinin önemine vurgu yaptı. Paylaşılan videoda, kütüphanenin inşaat öncesi ve sonrasındaki durum ile açılışa katılan çocukların neşeli anları yer aldı.

Halk Kütüphanesi Detayları

Ersoy, kütüphanenin özelliklerini de şu şekilde aktardı: "Kütüphanemiz, 2 okuma salonu, 140 kişilik kapasite ve 13 bin kitaplık koleksiyonu ile her yaştan vatandaşımıza açık bir yaşam alanı sunuyor." Antalya'da toplamda 22 halk kütüphanesi ve 1 gezici kütüphane ile birlikte, 2002 yılından bu yana kütüphane yatırımları için yaklaşık 419 milyon lira ödenek kullanıldığını belirtti.

Ersoy, "Terk edilmiş yapıların kaderini değiştiriyor, geçmişin karanlığından geleceğin aydınlığına kültürle köprü kuruyoruz." sözleriyle projelerin önemini vurguladı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Halk Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Halk Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Halk Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Halk Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.

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