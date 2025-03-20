Down Sendromlu İkizler Özge ve Berke’nin Doğum Günü Kutlaması

Kastamonu'da down sendromlu ikizler Özge ve Berke için unutulmaz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 20:30
Down Sendromlu İkizler Özge ve Berke’nin Doğum Günü Kutlaması

Kastamonu'da yaşayan down sendromlu ikizler için büyük bir doğum günü etkinliği düzenlendi. Özge ve Berke Köseoğlu'nun 22. yaş günleri, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından işletilen Mutlu Kafe'de coşkuyla kutlandı.

Doğum günü partisine, ikizlerin ailesi, yakınları ve özel gereksinimli birçok arkadaşı katıldı. Özge ve Berke, Mutlu Kafe'ye girdiklerinde kendileri için hazırlanan pastayı görünce büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadılar. Pasta kesiminin ardından arkadaşlarıyla oyunlar oynayan ve birlikte şarkılar söyleyen ikizler, unutulmaz anlar yaşadı.

İkizlerin annesi İsmet Köseoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Çok güzel bir akşam oldu. Mutlu Kafe bizim için çok değerli, sıkıldığımızda kapımızı her zaman açıyoruz. Çok kalabalıktı, bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Köseoğlu, "İkiz down sendromlu çocuğum var, 22 yaşına girdiler. Çok güzel bir kutlama oldu. Mutluyuz, çocuklar çok güzel eğleniyorlar. Bu dünyadaki en özel, en güzel meleklerim onlar," diyerek duygularını dile getirdi.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise kutlamanın ardından, "Herkes çok mutlu, herkes çok eğlendi. İkizlerimiz ve ailesi bizim için çok kıymetli, onlar için bir şeyler yapmaktan mutluyuz," diye belirtti.

Özetle, Kastamonu'daki bu özel kutlama, hem ikizler hem de katılanlar için unutulmaz bir deneyim oldu.

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