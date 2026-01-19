Dr. Demirçubuk: Çocuklarda Antibiyotik Her Öksürüğün İlacı Değil

Dr. Ayşe Gümüş Demirçubuk, çocuklarda öksürüğün çoğunlukla viral olduğunu ve gereksiz antibiyotik kullanımının zararları konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:47
Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gümüş Demirçubuk, özellikle mevsim geçişlerinde çocuklarda sık görülen öksürük, burun akıntısı ve ateş gibi şikayetlerin büyük bölümünün viral kaynaklı solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklandığını belirterek aileleri gereksiz antibiyotik kullanımına karşı uyardı.

"Viral enfeksiyonlarda antibiyotiklerin hiçbir etkisi yoktur. Gereksiz antibiyotik kullanımı hem çocukların bağışıklık sistemine zarar verebilir hem de antibiyotik direncinin artmasına yol açar"

Öksürük tek başına antibiyotik nedeni değildir

Dr. Demirçubuk, öksürüğün solunum yollarını temizlemeye yarayan doğal bir savunma mekanizması olduğunu, soğuk algınlığı ve grip gibi viral enfeksiyonlarda öksürüğün günlerce sürebildiğini söyledi. Bu tür durumlarda istirahat, bol sıvı tüketimi ve hekimin önerdiği destekleyici tedavilerin genellikle yeterli olduğunu vurguladı.

Antibiyotik ancak hekim gerekli görürse kullanılmalı

Antibiyotiklerin yalnızca bakteriyel enfeksiyonlarda etkili olduğunu hatırlatan Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gümüş Demirçubuk, "Kulak iltihabı, zatürre ya da bazı boğaz enfeksiyonları gibi durumlarda antibiyotik tedavisi gerekebilir. Ancak bunun kararını mutlaka hekim muayenesi ve gerekli değerlendirmeler sonrası vermek gerekir. Ailelerin kendi kendine antibiyotik başlatması son derece sakıncalıdır" dedi.

Antibiyotik direnci küresel bir sorun

Gereksiz ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının dünya çapında ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturduğunu belirten Demirçubuk, "Yanlış antibiyotik kullanımı bakterilerin direnç kazanmasına neden olur. Bu da ileride gerçekten antibiyotiğe ihtiyaç duyulduğunda tedavinin zorlaşması anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Ailelere önemli uyarılarda bulunan Dr. Demirçubuk, çocuklarda ateşin üç günden uzun sürmesi, genel durum bozukluğu, nefes darlığı, morarma veya beslenme güçlüğü gibi belirtiler görüldüğünde mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirterek, "Her öksürükte antibiyotiğe sarılmak yerine doğru tanı ve doğru tedavi için hekime danışılmalıdır" diye konuştu.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları