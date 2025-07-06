Dr. Ekrem Karakaya, Konya'da Şiddete Kurban Gidişinin Yıl Dönümünde Anıldı

Dr. Ekrem Karakaya, Hayatını Kaybettiği Saldırının Yıl Dönümünde Anıldı

Konya Şehir Hastanesi'nde, bir hasta yakınının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya, ölüm yıl dönümünde meslektaşları tarafından anıldı.

Hekim Arkadaşlarından Duygusal Anma

Programda, Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı diş hekimi Özgür Öz, hekim arkadaşlarının görev başında can vermesinin üzerinden geçen zamana rağmen acılarının dinmediğini ve başka canların yitirilmemesi gerektiğini vurguladı. Öz, "Neredeyse her ay şiddete kurban verdiğimiz bir kaybımızı anıyoruz." dedi.

"Bir meslektaşlarımızın kaybını daha yaşamak istemiyoruz" diyen Öz, konuşmasına şöyle devam etti: "Doktor Ekrem Karakaya, aramızdan ayrıldığında yalnızca bir hekim değil, bir evlat, bir baba, bir dost ve binlerce hastaya şifa veren bir insanı kaybettik. Bugün, bu anmanın yanı sıra bir yüzleşme de yaşıyoruz. Bu ülkenin hekimlerine ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet giderek artıyor. Ekrem Karakaya'nın cinayetini unutmayacağız, unutturmayacağız."

Katılımcılar ve Saygı Duruşu

Programa, Konya Tabip Odası ve Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği temsilcileri de katıldı. Anma etkinliği, saygı duruşuyla sona erdi.

Olayın Ayrıntıları

Hatırlanacağı üzere, 6 Temmuz 2022 tarihinde, Konya Şehir Hastanesi'nde Hacı Mehmet Akçay adlı hasta yakını, tartıştığı doktor Ekrem Karakaya'yı silahla vurmuştu. Ameliyata alınan doktor Karakaya, maalesef kurtarılamamıştı.

Konya Şehir Hastanesi'nde, bir hasta yakınının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya, ölüm yıl dönümünde meslektaşları tarafından anıldı.