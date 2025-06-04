Dr. Ömür Kahraman, 33 Yıllık Havacılık Kariyerini 'Havada Bir Ömür' ile Anlattı

Dr. Ömür Kahraman'ın Havacılık Kariyeri

Üçüncü kitabı 'Havada Bir Ömür' ile dikkat çeken Dr. Ömür Kahraman, 33 yıllık havacılık kariyerini derinlemesine kaleme aldı. 18 yaşında havacılıkla tanışan Kahraman, ilk olarak uçak bileti sattı, ardından hava yollarında yöneticilik yaptı.

33 Yıllık Birikimini Kitaba Aktardı

'Torbayla Yaşamak' ve 'Puglia'da bir Ömür' kitaplarının yazarı olan Kahraman, yeni eseriyle sektördeki deneyimlerini gençlerle paylaşmayı hedefliyor. Penguen Kitabevi Suadiye'de düzenlenen imza gününde, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, 33 yıl boyunca Filistin Hava Yolları, Moldova Hava Yolları ve Türk Hava Yolları gibi prestijli firmalarda görev aldığını belirtti.

Havacılığın Öğrettikleri

Kahraman, 'Havacılık bana çok şey öğretti' diyerek, bu süreçte edindiği deneyimleri anlattı. Dakiklik ve insan ilişkileri gibi önemli becerileri havacılık sayesinde kazandığını ifade etti.

Havacılık ve İnsan İlişkileri

Havacılığın kapalı değil, dışa açık bir sektör olduğunu vurgulayan Kahraman, 'Havacılık, kendisini insanlara pazarlıyor. Dolayısıyla başarı için her ülkeye ulaşmamız gerekli' diye ekledi.

Kitapta Neler Bulabilirsiniz?

Dr. Kahraman, hem akademik çalışmalarını hem de yıllarca biriktirdiği bilgileri kaynak göstererek 'Havada Bir Ömür' kitabını oluşturdu. Kitap, havacılık tarihi, 'Havacılıkla İlgili Merak Edilenler' ve 'Yolcuların Bilmesi Gerekenler' gibi bölümlerle okuyucularına sunuyor.

Gelecek Çalışmaları

Daha fazla insan ile şefkat dolu deneyimlerini paylaşmak istediğini belirten Kahraman, gelecekte ilişkiler ve kişisel gelişim üzerine bir eser yazmayı planladığını ifade etti.

'Havada Bir Ömür' Kitabının Önemi

Özellikle gençler, havacılık alanına ilgi duyanlar ve kariyer hedefleyenler için bir rehber niteliği taşıyan bu eser, teknik bilgiler ve keyifli anekdotlarla dolu bir çalışma sunuyor. Uçuş korkusu olanlar için de değerli bilgilerle desteklenmiş bu kitap, okurlarını havacılık dünyasındaki serüvene davet ediyor.

Ostomi (stoma) hastalığını yenme hikayesini anlattığı "Torbayla Yaşamak" ile görev için gittiği Bari'de "Puglia'da bir Ömür" adlı kitabı yazan rehber ve havacılık uzmanı Dr. Ömür Kahraman, bu kez 33 yıllık havacılık kariyerini ve iş hayatındaki deneyimlerini kaleme aldı.

Ostomi (stoma) hastalığını yenme hikayesini anlattığı "Torbayla Yaşamak" ile görev için gittiği Bari'de "Puglia'da bir Ömür" adlı kitabı yazan rehber ve havacılık uzmanı Dr. Ömür Kahraman, bu kez 33 yıllık havacılık kariyerini ve iş hayatındaki deneyimlerini kaleme aldı.