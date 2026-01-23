Dr. Özgür Ecemiş'ten Sirozdan Korunma Önerileri

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Özgür Ecemiş, sirozdan korunma için alkolü bırakma, Hepatit aşısı ve düzenli kontrollerin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:57
Liv Hospital Gastroenteroloji Uzm. Dr. Özgür Ecemiş, sirozun nedenleri, belirtileri ve korunma yolları hakkında uyarılarda bulundu.

"Sirozu önlemek için alkol tüketimini bırakmak, sigara kullanmamak, yağlı ve hayvansal kaynaklı besinlerden uzak durmak, aşırı kilo almamak, Hepatit aşısı olmak, mevcut Hepatit hastalığı varsa tedaviyi aksatmamak ve sık sık kontrole gitmek gerekmektedir. Hepatit B ve C nedeniyle oluşan sirozun ilerlemesi tedavi yoluyla önlenebilir ancak alkol sebebiyle oluşan siroz için ise aynı durum geçerli değildir"

Belirtiler

"Karaciğer yetmezliğiyle sonuçlanabilen siroz hastalığının başlıca nedenleri; Hepatit B ve C ye bağlı kronik karaciğer hastalıkları ve alkoldür. Hastalığın ilk evrelerinde görülen semptomlar halsizlik ve yorgunluk; daha sonraki evrelerde ise karında ve bacaklarda şişlik, gözlerde sarılık, ağızdan kan gelmesi, şuur bulanıklığıdır. Kimi zaman hasta, hastaneye koma halinde götürülebilmektedir"

Tanı, Takip ve Önlem Önerileri

Dr. Ecemiş, siroz tanısında ultrason ve gerektiğinde biyopsinin önemli olduğunu belirtti. Fizik muayenede ciltte örümcek ağı şeklinde lezyonlar, karın duvarında varisler ve karında su (asit) varlığının dikkat çektiğini söyledi.

"Sirozu önlemek için Hepatit B ya da C olan ve alkol kullanan kişilerin yakından takip edilmesi ve tedavilerinin düzenlenmesi gerekiyor. Hepatit B ve C nedeniyle oluşan sirozun ilerlemesi tedavi yoluyla önlenebilir ancak alkol sebebiyle oluşan siroz için ise aynı durum geçerli değildir"

Öne çıkan korunma adımları: Alkolü bırakmak, sigara kullanmamak, yağlı ve hayvansal kaynaklı besinlerden uzak durmak, aşırı kilo almamak, Hepatit aşısı olmak, mevcut Hepatit varsa tedaviyi aksatmamak ve sık kontrole gitmek.

Uzm. Dr. Ecemiş, Hepatit B ve C'nin tedavi edilebileceğini, ancak alkol kaynaklı sirozun önlenmesinin zor olduğunu tekrar vurguladı.

