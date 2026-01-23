Muş’ta Yapay Zeka Destekli İkinci MR Cihazı Hizmete Girdi

Görüntüleme kapasitesi artırıldı, bekleme süreleri düşürülmesi hedefleniyor

Muş Devlet Hastanesi'nde kurulan yapay zeka destekli ikinci MR cihazı ile birlikte hastanenin görüntüleme kapasitesi yükseldi ve hasta kabulüne başlandı. Yeni cihazın devreye girmesiyle bekleme sürelerinin azalması ve bölge sevklerinin önlenmesi hedefleniyor.

Hastaneyi ziyaret eden Muş Valisi Avni Çakır, cihaz hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür ve Hastane Başhekimi Uzman Dr. Yalçın Güzelel'den bilgi aldı.

Vali Çakır, Muş Devlet Hastanesinde ikinci MR cihazının hizmete alındığını belirterek, bunun kentte sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti. "Bugün Muş Devlet Hastanesinde ikinci MR cihazımızı da devreye almanın mutluluğu içerisindeyiz. Şu an içinde bulunduğumuz ünitede devreye almış olduğumuz MR cihazımız yapay zeka destekli ve teknolojik anlamda da son sürümlerden diyebiliriz. Bunun da Türkiye’de oldukça az bulunan modelini ilimize kazandırmanın da mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Hastanedeki hasta yoğunluğuna dikkat çeken Çakır, özellikle MR çekimlerinde daha önce bir ayı aşan bekleme süreleriyle karşılaşılabildiğini hatırlatarak, "Muş Devlet Hastanemizde vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını en seri, en süratli ve en kaliteli şekilde karşılamanın arayışı içerisindeyiz. Bu kapsamda da malumunuz hasta yoğunluğumuzda oldukça yüksekti. MR cihazımız da ayı aşan beklemelerle karşılaşabiliyorduk ama 2. MR cihazımızın da devreye girmesi, hem de sahip olduğu ekstra özelliklerle bu anlamda bölge sevklerimizin de önüne geçmiş olacağız ve vatandaşlarımızın da bu konuda bekleme sürelerini de oldukça aşağıya indirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni nesil ünitenin doktorların tanı ve teşhis süreçlerine de önemli katkı sağlayacağını dile getiren Çakır, bu sayede hastaların daha hızlı şekilde sağlık hizmetine ulaşarak şifa bulma süreçlerinin de hızlanacağını belirtti: "Tabii ki bu şekildeki son sistem ünitelerin devreye alınmasıyla beraber doktorlarımızın da tanı ve teşhislerinde ve vatandaşlarımızın da inşallah şifa bulmalarında çok seri, çok hızlı bir şekilde hareket etmiş olacak. Gerçekten ihtiyacımız ve uzun zamanlardır da bekleyişimizdi. Bu nihayete ermiş oldu. İnşallah kademe kademe yine hastanemizin de devreye alınmasıyla beraber Muş’ta sağlık anlamında vatandaşlarımıza çok daha iyi şartlarda hizmet vermeye hep beraber devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İkinci MR cihazının devreye alınmasıyla hem tanı süreçlerinde hız sağlanması hem de bekleme sürelerinin azalması bekleniyor.

