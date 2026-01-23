Bakan Memişoğlu Esenyurt’ta Sağlık Yatırımlarını Ele Aldı

Bakan Memişoğlu Esenyurt’ta sağlık yatırımlarını değerlendirdi

Toplantı ve yerinde inceleme

Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde değerlendirme ve istişare toplantısı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda hastanenin genel işleyişi ile Esenyurt’taki sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ve geleceğe yönelik planlamalar ele alındı.

1 milyonu aşkın nüfusuyla Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Esenyurt’un sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik kapsamlı istişareler yapıldı; eğitim ve araştırma hastanesinin işleyişinin geliştirilmesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi projeleri ve aile sağlık merkezlerinin sayısının artırılması öncelikli gündem başlıkları arasında yer aldı.

Katılımcılar ve incelemeler

Toplantıya, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ve sağlık yöneticileri katıldı. Katılımcılar, hastanedeki çalışmaları yerinde inceledi.

Gündem maddeleri ve hedefler

Toplantıda öne çıkan konular arasında Esenyurt Ağız ve Diş Hastanesi’nin yaklaşan ihale ve yapım süreci, kadın ve çocuk kliniklerine yönelik ihtiyaçlar, yeni aile sağlığı merkezleri ve eğitim-araştırma işleyişinin iyileştirilmesi yer aldı. İlçeye yönelik sağlık yatırımlarında Sağlık Bakanlığı’nın güçlü desteği vurgulandı.

Başkanvekili Aksoy’un değerlendirmesi

Can Aksoy toplantıya ilişkin değerlendirmesinde şunları ifade etti: “Sayın Bakanımızla gerçekleştirdiğimiz toplantıda Esenyurt’umuzun mevcut ve planlanan sağlık yatırımlarını ele aldık. Ardından yeni hastane binamızı, acil servis ve poliklinik alanlarını ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Diş Hastanesi, Şehir Hastanesi, Kadın ve Çocuk Hastanesi ile yeni ASM projeleri başta olmak üzere, Esenyurt’umuzu sağlık alanında çok önemli yatırımlarla buluşturacağız. İlçemizin sağlık altyapısına verdiği güçlü destek ve katkılar için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum.”

Sonuç olarak, Esenyurt’un sağlık altyapısına dair mevcut durum ve planlanan yatırımlar detaylı şekilde ele alınmış, öncelikli projelerin hızla hayata geçirilmesi için adımların atılacağı ifade edilmiştir.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU ESENYURT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI