Beykoz Başkan Vekili Gürzel: Kreşlerin MEB'ye Devrinde Çocuk Güvenliği Öncelik

Beykoz Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, kreşlerin Milli Eğitim Bakanlığı’na devriyle çocukların güvenliğinin siyasi tartışmaların üstünde olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:39
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:39
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Eyüpsultan’daki bir kreşte yaşandığı öne sürülen darp iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Gürzel, Beykoz’da çocukların güvenliği için atılan adımları ve kreşlerin Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) devrine ilişkin kararın gerekçelerini paylaştı.

Olay ve soruşturma

Eyüpsultan’da bir aile, 3 yaşındaki çocuklarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı 'Yuvamız İstanbul' isimli kreşte şiddet ve istismara uğradığını iddia etti. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada idari ve adli sürecin takip edildiği bildirildi.

Beykoz'un kararı ve alınan önlemler

Gürzel, Beykoz’daki kreşlerin güvenliği ve MEB’e devir süreciyle ilgili şunları belirtti:

Beykoz’un evlatları denetimsiz sistemlere veya kişisel inisiyatiflere değil, devletimizin yarım asırlık eğitim çınarı olan Milli Eğitim Bakanlığımızın kurumsal güvencesine emanet olsun. Bu kapsamda Kasım 2025 Meclisi’nde mülkiyeti belediyemize ait 3 kreşimizi Milli Eğitim Bakanlığı’na devretme kararı aldık.

Gürzel, kreşlerde eğitimlerin formasyon almış, her türlü güvenlik soruşturmasından geçmiş, profesyonel öğretmenlerimiz tarafından verildiğini; çocukların MEB müfredatına uygun ve yüksek standartlı bir ortamda geleceğe hazırlandığını vurguladı. Ayrıca devletin denetim mekanizmalarının her çocuğun güvenliğini titizlikle takip ettiğini söyledi.

Biz Beykoz’da yavrularımızın kılına zarar gelmeyecek bir sistemi inşa etmiş olmanın huzurunu ve gururunu yaşıyoruz. Gürzel, "Çocuklarımızın neşesi, güvenliği ve geleceği her türlü siyasi tartışmanın, her türlü günlük polemiklerin çok üzerindedir. Onlar bize emanettir. Biz de bu kutsal emanete, devletimizin ciddiyeti ve bir anne titizliğiyle sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gürzel'in açıklaması, yerel yönetimlerin kreş hizmetlerinde kalite ve güvenliği sağlama yönündeki adımlarını ve ailelerin içinin rahat olması için alınan önlemleri özetliyor.

