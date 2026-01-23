Güven Hastanesi'ne Golden Pulse Awards 2025'te 'Yılın En Başarılı Health, Wellness ve Bilinçlendirme Websitesi' Ödülü

Güven Hastanesi Golden Pulse Awards 2025'te Ödül Aldı

Güven Hastanesi, Golden Pulse Awards 2025'te 'Yılın En Başarılı Health, Wellness ve Bilinçlendirme Websitesi' ödülüne layık görüldü. İstanbul’da düzenlenen törenle açıklanan ödül, hastanenin dijital iletişimdeki yaklaşımını bir kez daha tescilledi.

Hastane, 50. yılı kapsamında yenilediği web sitesiyle jüri tarafından öne çıkarıldı. Bu başarı, daha önce elde ettiği Altın Örümcek Ödülleri başarısının ardından dijital iletişimdeki istikrarlı duruşunu pekiştirdi.

Kullanıcı deneyimi ve sağlık okuryazarlığı öne çıktı

Golden Pulse Awards, sağlık ve toplumsal farkındalık alanındaki projeleri kullanıcı deneyimi, erişilebilirlik, içerik kalitesi ve toplumsal etki gibi kriterler doğrultusunda değerlendirdi. Güven Hastanesi’nin yenilenen web sitesi; sade ve anlaşılır içerik dili, erişilebilir tasarım ve sağlık okuryazarlığını merkeze alan yaklaşımıyla jüri tarafından ödüle layık görüldü.

Jüri değerlendirmesinde, web sitesinin güvenilir sağlık bilgisini herkes için ulaşılabilir kılma hedefi ve kullanıcı odaklı tasarım unsurları belirleyici oldu.

Yetkililerin değerlendirmesi

Güven Hastanesi Yurtiçi Pazarlama Direktörü Ela Ayhan yenilenen siteyi yalnızca bir tasarım güncellemesi olarak görmediklerini vurguladı ve şunları söyledi:

"50. yılımızda web sitemizi yenilerken amacımız, yarım asırlık sağlık tecrübemizi dijital dünyaya daha erişilebilir ve kullanıcı odaklı bir deneyimle taşımaktı. Sağlık hizmetlerinde güvenin doğru bilgiye hızlı erişim, şeffaf iletişim ve iyi tasarlanmış bir dijital yolculukla başladığına inanıyoruz. Aldığımız bu ödül, bu yaklaşımın anlamlı bir karşılığıdır."

Güven Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Ahmet Selçuk Güloğlu ise ödülün sürekliliğine dikkat çekti:

"Altın Örümcek Ödülleri’nde elde ettiğimiz başarının ardından Golden Pulse Awards 2025’te bir kez daha ödüle layık görülmek, dijital iletişim yaklaşımımızın doğru bir zeminde ilerlediğini gösteriyor. Kurumsal İletişim ekibimiz ve Scope Digital ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışma, dijitalde de Güven’e duyulan güvenin somut bir yansımasıdır"

Güven Hastanesi'nin aldığı bu ödül, sağlık iletişiminde sürdürülebilir ve kullanıcı odaklı dijital çözümler geliştirmenin önemini yeniden gündeme taşıdı.

