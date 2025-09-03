DOLAR
41,16 -0,02%
EURO
48,1 -0,25%
ALTIN
4.719,1 -0,94%
BITCOIN
4.620.520,41 -0,78%

Dr. Sena Sakin'in Adı Gerze Devlet Hastanesi'ne Verildi

Geçen yıl göreve giderken trafik kazasında yaşamını yitiren Dr. Sena Sakin'in adı Gerze Devlet Hastanesi'ne verildi; tören anma ve konuşmalarla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:41
Dr. Sena Sakin'in Adı Gerze Devlet Hastanesi'ne Verildi

Dr. Sena Sakin'in Adı Gerze Devlet Hastanesi'ne Verildi

Sinop'un Gerze ilçesinde geçen yıl göreve giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Sena Sakin'in adı, Gerze Devlet Hastanesi'ne verildi.

Tören ve anmalar

Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törende kazada hayatını kaybeden Dr. Sena Sakin ve Dr. Mehmet Turan Yazlak anıldı.

Vali Özarslan'ın konuşması

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, törende ilçede ve sağlık camiasında derin bir acı yaşandığını ifade etti. 11 Haziran 2024'te meydana gelen kazada iki doktor ile sağlık çalışanını kaybettiklerini hatırlatan Özarslan, "Milletimizin sevinçlerde olduğu gibi acılarda da birlik olduğunu bir kez daha gördük." dedi.

Doktor Sena Sakin'in isminin görev yaptığı hastaneye verilmesinin milletin gönlünden gelen bir arzu olduğunu vurgulayan Özarslan, "Bu karar, toplumumuzun şehitlerine verdiği değerin bir yansımasıdır. Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na teşekkür ediyorum. Biz şehitlerimizin ölmediğine, cennete doğduğuna inanıyoruz. Rabb'im geride kalan anne ve babalara, yakınlarına ve sevenlerine sabır versin. Bu kazaları unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar ve kapanış

Program, İl Müftüsü Paşa Pektaş'ın duasıyla sona erdi. Törene, Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Gerze İlçe Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy, Gerze İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Ahmet Göl, Gerze Belediye Başkan Vekili Sündüs Yuvacı, Sinop İl Müftüsü Paşa Pektaş, Hastane Başhekimi Dr. Abdulkerim Köroğlu ile doktorların ailelerinin katıldığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Tekkeköy'de piyasa değeri yaklaşık 9 milyon tutarında sahte ürün operasyonu: 2 gözaltı
2
Kayseri OSB'de Keçe Fabrikasında Yangın — Müdahale Sürüyor
3
Şırnak'ta Refüje Çarpan Otomobilde Anne ve 2 Aylık Bebeği Ağır Yaralandı
4
GÜNCELLEME 2: Bolu'da şüpheli madde kokusundan etkilenen 9 polisten 8'i taburcu edildi
5
Kırşehir'de Yükümlüler 8 Okulu Onarıp Yeni Eğitim Dönemine Hazırladı
6
Diyarbakır'da 'Muska Yazma' Dolandırıcılığı: 11 Sanığa 3-17 Yıl Hapis İstemi
7
Özel'den İmamoğlu'na Silivri Ziyareti: 3,5 Saatlik Görüşme

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor