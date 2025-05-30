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DSİ 7. Bölge Müdürlüğü'nden 19 Mayıs Barajı Açıklaması: 'Olumsuz İddialar Gerçek Değil'

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, 19 Mayıs Barajı'ndaki olumsuz iddiaları yalanlayarak, su seviyesinin 150,91 metre olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 10:48
DSİ 7. Bölge Müdürlüğü'nden 19 Mayıs Barajı Açıklaması: 'Olumsuz İddialar Gerçek Değil'

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü, 19 Mayıs Barajı'na ilişkin sosyal medyada yer alan olumsuz iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, barajın genel durumu ve su seviyesi hakkında detaylar verildi.

Açıklamada, Samsun'daki 19 Mayıs Barajı'nın, 19 Mayıs ilçesinin 5,5 kilometre güneyinde, Engiz Çayı üzerinde bulunduğu ifade edildi. Baraj, içme suyu tesisleri ile bölgedeki içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşa edilmiştir.

Proje tamamlandığında, 19 Mayıs Barajı’nın Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinin yanı sıra güzergah üzerindeki yerleşimlerin 2050 yılı projeksiyon nüfusu için içme suyu ihtiyacını karşılayacağı belirtildi. Ayrıca, proje kapsamında 48,7 kilometre isale hattı, 2 terfi merkezi, 195 sanat yapısı, 5 yeni depo ve günlük 100 bin metreküp içme suyu kapasiteli arıtma tesisi yer alıyor.

Bafra Ovası ve Engiz Çayı çevresindeki toplam 7 bin 693 hektar tarım arazisinin basınçlı borulu sistemle ve cazibeli sulanmasının planlandığı ifade edildi. DSİ'nin açıklamasında, barajın 5 yıldır su tuttuğu ve içme suyu arıtma tesisinin 2 yıldır düzenli olarak su aldığı kaydedildi.

Barajın an itibarıyla su kotunun 150,91 metre olduğu ve gövde üzerinde bulunan harici çökme röperlerinden sürekli ölçümler alındığı vurgulandı. “Barajda herhangi bir oturma veya olumsuzluk bulunmamaktadır.” ifadesine yer verildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü, 19 Mayıs Barajı'nda gövde dolgusu ve emniyeti açısından...

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü, 19 Mayıs Barajı'nda gövde dolgusu ve emniyeti açısından olumsuzluk bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü, 19 Mayıs Barajı'nda gövde dolgusu ve emniyeti açısından...

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü, 19 Mayıs Barajı'nda gövde dolgusu ve emniyeti açısından olumsuzluk bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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