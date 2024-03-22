DSİ Türkiye genelinde barajların doluluk oranlarını açıkladı

22 Mart Dünya Su Günü sebebi ile ülke genelindeki barajların doluluk oranı verilerini paylaşan Devlet Su İşleri (DSİ), yağışların etkisi ile oranların arttığını açıkladı. İstanbul için içme suyu sağlamakta olan barajların, geçen yılki doluluk oranının yüzde 33.8 olduğunu paylaşan DSİ, bu yıl, bu oranın yüzde 76.8’e yükseldiğini duyurdu. Güncel verilere göre bu barajlarda, İstanbul’a 7.5 ay yetecek kadar su bulunuyor.

Ankara’da yer alan barajlarda da bir artış söz konusu. Paylaşılan verilere göre Ankara barajlarındaki doluluk oranı yüzde 19.8’den yüzde 40.6 seviyesine çıkmış görülüyor. Ankara’da yer alan barajlar için ise bir yıldan fazla süre yetecek miktarda su bulunduğu ifade edildi.

İzmir’de ise içme suyu sağlayan barajlarda bir düşüş söz konu. Yüzde 16 seviyesinden yüzde 13.5’e düşen doluluk oranına rağmen, kentte 6 aylık içme suyu miktarı bulunuyor.