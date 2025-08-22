DSİ: Uşak'taki içme suyu sıkıntısı belediyenin kaynak ve işletme eksikliğinden kaynaklandı

DSİ'den Uşak içme suyu iddialarına resmi yanıt

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Uşak'ta yaşanan içme suyu sıkıntısına ilişkin çıkan haber ve paylaşımlarda kurumun sorumlu tutulduğu yönündeki iddialara yazılı bir açıklama ile yanıt verdi.

Açıklamanın temel vurguları

DSİ açıklamasında, Belediye Kanunu uyarınca şehirlerin "içme ve kullanma suyunu sağlamanın, işletmenin ve su ihtiyacını karşılamak için gerekli çalışmaları yürütmenin" yerel yönetimlerin asli görevi olduğu hatırlatıldı. Kurum, kurak dönemlerde acil çözümlerin bulunmasının öncelikle yerel yönetim sorumluluğunda olduğuna dikkat çekti.

DSİ'nin değerlendirmesi (doğrudan alıntı)

"DSİ Genel Müdürlüğü, yerel yönetimlerce bir talep olması durumunda ilgili kanun kapsamında belediyelerle protokol imzalayarak gerekli çalışmaları başlatmaktadır. Uşak'ta yaşanan içme suyu sıkıntısı, Uşak Belediyesinin su temini konusuna yeterli kaynak ayırmaması, şehrin içme suyu barajı olan Küçükler Barajı'nın doğru işletilememesi, şehirdeki su kayıp kaçak oranının azaltılması konusunda çalışma yürütülmemesinden kaynaklanmaktadır. Küçükler Barajı'nda 2024'te depolanan yaklaşık 9 milyon metreküp suyun içme suyu tahsisi 4,5 milyon metreküp iken belediye tarafından barajdan 7 milyon metreküp su çekilmiştir. Barajdan yapılan bu aşırı çekim ve yaşanan kuraklık sebebiyle 2025'e girerken barajda yeterli su depolanamamıştır."

Yürütülen ve planlanan projeler

Genel Müdürlük, belediyenin talebi doğrultusunda kısa ve orta vadede 3 inşaat, 2 proje çalışmasının yürütüldüğünü bildirdi ve projelerin hızla hayata geçirilmesi için ivedilikle çalışıldığına vurgu yaptı.

Banaz Baybuyan Deresi Regülatörü'nden Küçükler Barajı'na derivasyon iletim hattı inşaatının 2026 içinde tamamlanmasıyla 3,5 milyon metreküp suyun baraj rezervuarına iletileceği ifade edildi.

Baltalı Göleti'nden yıl sonuna kadar ilk etapta yıllık yaklaşık 0,41 milyon metreküp, 2026'da işin tamamlanmasıyla birlikte yıllık 2,2 milyon metreküp su temin edileceği, Uşak Merkez Sorkun Göleti'nin ise içme suyu amaçlı inşa edilip su tutma aşamasında olduğu kaydedildi.

Gölet tahsisi ve sanayi suyu

DSİ, Baltalı Göleti içme suyu iletim hattının ilk aşamasının 2025 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini, yerel yöneticilerle mutabakat sağlanarak bir ay içinde kısmi devreye alınmasıyla eylül ayı içinde saniyede 80-100 litre ilave suyun Uşak içme suyuna katkı sağlayacağını bildirdi.

Açıklamada, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nin geçmişte işletmeye alınan Uzundere ve Kocadere göletlerinden su talebinden vazgeçtiği, bu suların Uşak'a iletilmesi için yaklaşık 200 metre terfi gerektiği belirtildi. DSİ, bu suyun içme suyu olarak kullanılabilmesi için talep olması halinde her iki göletin Uşak Belediyesine tahsis edilebileceğini ve bu durumda belediyenin isale hattı ile arıtma tesisini yapması gerektiğini açıkladı.

DSİ, açıklamasında kurumun çalışmalarının belediye talepleri çerçevesinde şekillendiğini ve mevcut projelerin en kısa sürede hizmete alınması için çalışmalara devam edildiğini vurguladı.