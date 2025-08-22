DSÖ: 2025'te Gazze'de 206 kişi yetersiz beslenme nedeniyle öldü

DSÖ Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Gazze'deki insani duruma ilişkin uyarılarda bulundu.

Peeperkorn, DSÖ tarafından doğrulandığını belirterek yalnızca 2025'te yetersiz beslenmenin etkileri nedeniyle 206 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Konuşmasında, "Bu, insan yapımı bir kriz ve tersine çevrilmeli." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) raporuna atıfta bulunan Peeperkorn, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın doğrulandığını" hatırlattı ve "Bu, Orta Doğu bölgesinde bir kıtlığın resmi olarak doğrulandığı ilk durum." değerlendirmesini aktardı.

Peeperkorn, Gazze'de akut yetersiz beslenmenin kötüleşmeye devam edeceğini vurgulayarak, DSÖ doğrulamasına göre Haziran 2026 itibarıyla IPC analizine göre 5 yaş altındaki en az 132 bin çocukın akut yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riski altında olduğunu bildirdi. Bu sayının Mayıs 2025'te bildirilen IPC tahminlerine göre iki katına çıktığına dikkat çekti.

Peeperkorn, kıtlığın Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerine de yayılması halinde durumun hızla daha kötüleşeceğini belirterek, "Harekete geçme zamanı şimdi, gecikmeden ve bahanelere başvurmadan." çağrısında bulundu.

Temsilci ayrıca Gazze'de acil ve sürekli bir ateşkesin sağlanması gerektiğini, tüm Gazzelilere kitlesel yardım akışının engelsiz şekilde ulaştırılması zorunluluğunu vurguladı.

IPC raporunun bulguları

IPC'nin yayımladığı son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı." tespiti yer aldı. Raporda, 22 ay süren çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insanın açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Ayrıca raporda, söz konusu kıtlığın Gazze Şeridi genelinde yaygınlaşmasının beklendiği vurgulandı.