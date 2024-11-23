DSÖ Danışmanı Dr. Rita Issa'dan İklim Krizi Uyarısı: Salgın Riski Artıyor

İklim Krizi ve Salgın Riski

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) danışmanlarından Dr. Rita Issa, iklim krizinin 2050 yılına kadar yeni bir salgına yol açabileceği uyarısında bulundu. Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29)'nda AA muhabirine konuşan Issa, iklim değişikliğinin insan sağlığını çok çeşitli şekillerde olumsuz etkilediğini belirtti.

Aşırı Hava Olayları ve Sağlık Üzerindeki Etkisi

Issa, iklim değişikliği sonucunda ortaya çıkan aşırı hava olaylarının, yaralanmalara ve salgın hastalıklara neden olduğunu ifade ederek, “Aşırı sıcakların kalp sağlığı üzerindeki ciddi etkilerini görüyoruz. Her yıl aşırı sıcaklardan kaynaklanan ölümlerde önemli bir artış mevcut” dedi.

İklim krizinin, savunmasız grupları—yaşlılar, çocuklar ve hamile kadınlar gibi—özellikle tehdit ettiğini vurgulayan Issa, “İklim değişikliği, mevcut sağlık sorunlarıyla mücadele eden bireyler için de ek bir yük getiriyor” şeklinde konuştu.

Salgın Hastalıklar ve İklim Değişikliği İlişkisi

Dr. Rita Issa, iklim krizi ile salgın hastalıklar arasında bir ilişki olduğunu belirtti. Hastalık taşıyıcı canlıların çevresel değişiklikler nedeniyle yeni bölgelere yöneldiğini söyleyen Issa, bunun sonuçlarının, sıtma ve dang humması gibi hastalıkların yayılma hızını artırabileceğini ifade etti.

“İklim değişikliği kesinlikle yeni salgınlara neden olabilir. COP29'da yapılan programlarda iklim değişikliğinin salgın risklerini artırdığına dair birçok kanıt ortaya konuldu” diyen Issa, insanların doğa ve biyoçeşitlilikle olan ilişkilerinin bu sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

COP29'daki Sağlık Gündemi

İklim krizinin sağlık hizmetlerine ulaşmada birçok soruna yol açtığını belirten Issa, özellikle en riskli bölgelerden biri olan küresel güney ülkelerinde sağlık çalışanı eksikliği sorununu gündeme getirdi. “Aşırı hava olayları, mevcut sağlık altyapılarına ciddi zarar veriyor” dedi.

Issa, “COP29'un sağlık camiası açısından birçok farklı etkisi oldu. Sağlık için özel bir bölüm ayrılması, bu konunun önemine dikkat çekmek adına son derece faydalıydı,” diyerek sözlerini tamamladı. Ayrıca, “İklim ve Sağlıkta Dönüştürücü Eylem İttifakı” konusuna bir tam gün ayrıldığını ve Azerbaycan ile Tongo'nun bu ittifaka katıldığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.