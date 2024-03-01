Bist 100
9.097,15 1%
DOLAR
31,36 0,37%
EURO
34,02 0,4%
ALTIN
2.085,76 2,11%

DSÖ'den duyurdu: Gazze'de 10 çocuk açlıktan hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü ve BM, Gazze'deki açlık krizi ve artan can kayıpları konusunda uyarılarda bulunuyor

Yayın Tarihi: 01.03.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 17:41
DSÖ'den duyurdu: Gazze'de 10 çocuk açlıktan hayatını kaybetti

Gazze’de Açlık Krizi: Can Kaybı ve Kıtlık Tehlikesi Her Gün Artıyor

Gazze’de yaşanan insanlık dramı, can kaybının 30 bini aşması ve bölgede derinleşen açlık krizi ile yeni bir boyut kazandı. Dünya Sağlık Örgütü ve BM yetkililerinin açıklamaları, durumun vahametini gözler önüne seriyor.

DSÖ ve BM'den Uyarı: Açlık Krizi ve Can Kayıpları Artıyor

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Gazze'deki açlık krizine dikkat çekerek, son resmi verilere göre 30 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Lindmeier, özellikle çocukların açlık nedeniyle ölmesinin trajik olduğunu vurguladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke ise Gazze'deki gıda güvenliği sorununa değinerek, 100'den fazla sivilin yardım beklerken İsrail saldırılarıyla öldürüldüğünü ifade etti. Laerke, mevcut koşullarda bir değişiklik olmazsa kıtlığın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

DSÖ: Resmi Rakamların Ötesinde Acı Gerçekler Var

Lindmeier, resmi kayıtlara göre sadece bir hastanede 10 çocuğun açlık nedeniyle öldüğünü aktardı. Ancak resmi olmayan rakamların daha yüksek olabileceği uyarısında bulundu. Gazze'deki acı gerçeklerin resmi kayıtların ötesinde olduğuna dikkat çekti.

DSÖ ve BM, Gazze'deki krizin çözümü için acil önlemler alınması çağrısında bulunuyor

İLGİLİ HABERLER

O Belediye Yüksek Maaş ile KPSS'siz İlköğretim Temizlikçi, Bahçivan, Şoför ve İş Makinası Operör Alımı Yapıyor

O Belediye Yüksek Maaş ile KPSS'siz İlköğretim Temizlikçi, Bahçivan, Şoför ve İş Makinası Operör Alımı Yapıyor

Bankalardan emeklilere flaş uyarı! Buraya imza atarken dikkat etmeyen karalar bağlayacak

Bankalardan emeklilere flaş uyarı! Buraya imza atarken dikkat etmeyen karalar bağlayacak

Balık ve Yükselen Balıklar, Mart ayında sizi neler bekliyor?

Balık ve Yükselen Balıklar, Mart ayında sizi neler bekliyor?

Terazi ve Yükselen Teraziler, Mart ayında sizi neler bekliyor? Sağlık, iş, evlilik, ortaklık..

Terazi ve Yükselen Teraziler, Mart ayında sizi neler bekliyor? Sağlık, iş, evlilik, ortaklık..

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erken emekli olmak için bu şart yetiyor! EYT'yi kaçıran bir de buna baksın
2
Bankalardan emeklilere flaş uyarı! Buraya imza atarken dikkat etmeyen karalar bağlayacak
3
Eksik primden emekli olamayanlara yeni şans doğdu! Listeye yeniden bakın: Hakkınız olabilir!
4
Denizli’de hastane kafeteryasında cinayet girişimi: 2 kişi ateş açtı, 7 kişi vuruldu! 2 kişinin durumu kritik
5
İmamoğlu ve Kurum cevapladı: İki aday canlı yayında karşı karşıya gelecek mi?
6
Emeklilere Zam Müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Emekli Maaşları İçin Sunulan Rapor: Yeni Düzenlemeler Yolda
7
BOTAŞ ve TPAO’nun adını kullanarak dolandıran çete nasıl çalışıyor?

Asgari ücrete 2. zam müjdesi! O isim açıkladı: ' Seçim sen nelere kadirsin'

50-65 yaş arasına devlet kuşu kondu! 10.000 TL geri ödemesiz şipşak nakit: Başvurmayan üzülecek

O Belediye Yüksek Maaş ile KPSS'siz İlköğretim Temizlikçi, Bahçivan, Şoför ve İş Makinası Operör Alımı Yapıyor

Ankara, İzmir ve İstanbul'da yaşayanlar hayret edecek! Sonunda bu seviyeyi de gördü

Emekli promosyonlarında gergin bekleyiş! Mart ayı güncel promosyonlar artıyor

Balık ve Yükselen Balıklar, Mart ayında sizi neler bekliyor?

Kova ve Yükselen Kovalar, Mart ayında sizi neler bekliyor?

Oğlak burçlarına Mart ayı rehberi: Kardeşler, akrabalar, iş ve aşk hayatınızda neler olacak?

Bankalardan emeklilere flaş uyarı! Buraya imza atarken dikkat etmeyen karalar bağlayacak

Yay ve Yükselen Yaylar, Mart ayında sizi neler bekliyor? Dönüşümün, aşkın ve hayallerin ayı

Akrep ve Yükselen Akrepler, Mart ayında sizi neler bekliyor? Yeni Ay ve Satürn nasıl etki edecek?

Terazi ve Yükselen Teraziler, Mart ayında sizi neler bekliyor? Sağlık, iş, evlilik, ortaklık..