DSÖ'den duyurdu: Gazze'de 10 çocuk açlıktan hayatını kaybetti

Gazze’de Açlık Krizi: Can Kaybı ve Kıtlık Tehlikesi Her Gün Artıyor

Gazze’de yaşanan insanlık dramı, can kaybının 30 bini aşması ve bölgede derinleşen açlık krizi ile yeni bir boyut kazandı. Dünya Sağlık Örgütü ve BM yetkililerinin açıklamaları, durumun vahametini gözler önüne seriyor.

DSÖ ve BM'den Uyarı: Açlık Krizi ve Can Kayıpları Artıyor

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Gazze'deki açlık krizine dikkat çekerek, son resmi verilere göre 30 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Lindmeier, özellikle çocukların açlık nedeniyle ölmesinin trajik olduğunu vurguladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke ise Gazze'deki gıda güvenliği sorununa değinerek, 100'den fazla sivilin yardım beklerken İsrail saldırılarıyla öldürüldüğünü ifade etti. Laerke, mevcut koşullarda bir değişiklik olmazsa kıtlığın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

DSÖ: Resmi Rakamların Ötesinde Acı Gerçekler Var

Lindmeier, resmi kayıtlara göre sadece bir hastanede 10 çocuğun açlık nedeniyle öldüğünü aktardı. Ancak resmi olmayan rakamların daha yüksek olabileceği uyarısında bulundu. Gazze'deki acı gerçeklerin resmi kayıtların ötesinde olduğuna dikkat çekti.

DSÖ ve BM, Gazze'deki krizin çözümü için acil önlemler alınması çağrısında bulunuyor