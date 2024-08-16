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DSÖ'den Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Uyarısı

DSÖ, Gazze'de çocuk felci aşılamalarının en kısa sürede başlatılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 15:11
DSÖ'den Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Uyarısı

DSÖ, Çocuk Felci Aşılama Kampanyasını Bekliyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çocuk felci aşılamalarının kısa sürede başlanmasını öngördüklerini ifade etti.

Aşılama Planları

Ghebreyesus, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İki aşamalı çocuk felci aşılama kampanyasının, dolaşan virüs varyantının yayılmasını önlemek için ağustos sonu ve eylülde Gazze genelinde başlatılması bekleniyor" dedi.

İnsani Ara Talebi

Ghebreyesus, çatışmalara insani ara verilmesinin, acil ihtiyaç sahibi çocuklara aşıların ulaşabilmesi açısından kritik bir önem taşıdığına dikkat çekti. Bu nedenle, taraflardan aşılama kampanyasının her iki aşamasında da 7 gün boyunca çatışmalara ara vermelerini istedi.

Çocuklar İçin Aşı Gönderimi

DSÖ Genel Direktörü ayrıca, Gazze'deki 8 yaş altı 600 bin çocuğa yönelik aşılama çalışmaları yürütüldüğünü ve 1 milyondan fazla çocuk felci aşısının bölgeye gönderildiğini belirtti.

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