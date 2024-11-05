DSÖ: Gazze'de 12-14 Bin Hastanın Tıbbi Tahliye İhtiyacı Var

DSÖ'den Gazze Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'de 12 bin ila 14 bin kritik hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Hastaların Tahliyesi Planlanıyor

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin düzenlediği haftalık basın toplantısında, bölgede 100'den fazla hastanın tıbbi tahliyesinin planlandığını açıkladı.

Bu hastaların, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının listesinde yer alan ve öncelikli olarak tahliye edilmesi gereken kişiler olduğunu belirtti.

Küçük Yaş Grubu için Aşılama Çalışmaları

Peeperkorn, hastaların Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı'ndan tahliye edileceğini ve çoğunluğunun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceğini aktardı. Ayrıca, yaklaşık 13 hastanın Romanya'ya tahliye edileceği bilgisi verildi.

6 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nın kapanması sonrası, yalnızca 282 hastanın tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Peeperkorn, 4 bin 700 hastanın tahliye edildiğini belirtti.

Aşılama Kampanyası Devam Ediyor

Peeperkorn, 10 yaş altı 105 bin 261 çocuğun aşılandığını ve 83 bin 876 çocuğa A vitamini takviyesi yapıldığını söyledi. Aşılama faaliyetleri yoğun nüfuslu bölgelerdeki dört sağlık tesisinde 5 Kasım'a kadar sürecek.

Çocuk felciyle mücadelenin devam ettiğini belirten Peeperkorn, Gazze Şeridi'ndeki çocukların en az yüzde 90'ının aşılanmasının gerektiğini, ancak mevcut zorlukların bunun önünde engel oluşturduğunu vurguladı.