DSÖ: Gazze'de Ateşkes 'Mutlak ve Ahlaki Zorunluluk' — IPC Kıtlığı Doğruladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın makul kanıtlarla doğrulanmasının ardından, bölgede ateşkes sağlanmasının "mutlak ve ahlaki bir zorunluluk" olduğunu bildirdi.

Ortak değerlendirme ve acil çağrı

DSÖ, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve UNICEF'in ortak açıklamasında, IPC raporuna dayanarak Gazze'de ilk kez kıtlığın doğrulandığı vurgulandı. Açıklamada, açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan ölümleri azaltmak için derhal ateşkes ve engelsiz insani yardım erişimi çağrısı yinelendi.

Ortak metinde, IPC'ye göre Gazze'de yarım milyondan fazla insanın yaygın açlık, yoksulluk ve önlenebilir ölümlerle karakterize bir kıtlık içinde mahsur kaldığı belirtildi. Ayrıca kıtlık koşullarının önümüzdeki haftalarda Gazze kentiyle birlikte Deyr Belah ve Han Yunus kentlerine yayılmasının beklendiği kaydedildi.

Ghebreyesus'un uyarısı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "(Gazze'de) Ateşkes şu anda mutlak ve ahlaki bir zorunluluk. Dünya, bu insan yapımı kıtlığın yol açtığı trajik ve gereksiz ölümlerin artışını izleyerek çok uzun süre bekledi."

Ghebreyesus, yaygın yetersiz beslenmenin özellikle çocuklar için ölümcül hastalıklara yol açtığını ve aç, bitkin sağlık çalışanları tarafından yönetilen sağlık sisteminin bu durumla başa çıkamadığını vurguladı. Gazze'ye hayat kurtaracak gıda ve ilaç tedarikinin acilen sağlanması gerektiğini belirtti ve ekledi: "Hastaneler, hastaları tedavi etmeye devam edebilmeleri için korunmalı. Yardım kesintileri sona ermeli ve iyileşmenin başlayabilmesi için barış yeniden sağlanmalı."

İşgale ilişkin endişeler ve müdahale gerekliliği

Açıklamada, İsrail'in Gazze kentini işgali için yoğunlaşan saldırılardan dolayı ciddi endişe duyulduğu bildirildi. Metinde, işgalin zaten kıtlık koşullarının bulunduğu yerlerde siviller için daha yıkıcı sonuçlar doğuracağı; özellikle hasta ve yetersiz beslenen çocuklar, yaşlılar ve engellilerin tahliye edilemeyebileceği ifade edildi.

Ortak açıklama, açlık kaynaklı ölümlerin artması, hızla kötüleşen akut yetersiz beslenme düzeyleri ve yüz binlerce insanın günlerdir yiyecek bulamamasının göz önüne alındığını belirterek, kapsamlı bir insani yardım müdahalesinin son derece acil olduğunu vurguladı. Metinde ayrıca, "Hayat kurtarabilecek, engelsiz ve geniş çaplı bir insani müdahaleye olanak sağlamak için derhal ateşkes sağlanması ve çatışmanın sona erdirilmesi kritik öneme sahip." denildi.

IPC raporunun tespiti

IPC'nin yayımladığı son raporda şu tespit yer aldı: "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı. 22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." Raporda, bu kıtlığın Gazze Şeridi’nde daha yaygın hale gelmesinin beklendiği de belirtildi.

Özetle: DSÖ ve BM kuruluşlarının ortak değerlendirmesi, doğrulanmış kıtlık koşulları karşısında derhal ateşkes ve engelsiz insani yardımın sağlanmasının zorunlu olduğunu ortaya koyuyor.