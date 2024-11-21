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DSÖ: Gazze'deki 12 Bin Hastanın Acil Tıbbi Tahliyesi Gerekiyor

DSÖ, Gazze'deki en az 12 bin hastanın acil tıbbi tahliyesi için çağrıda bulundu. Tedros Ghebreyesus, sağlık koridorlarının kullanılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:12
DSÖ: Gazze'deki 12 Bin Hastanın Acil Tıbbi Tahliyesi Gerekiyor

DSÖ'den Olumsuz Duruma Dikkat Çekildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de en az 12 bin hastanın acil tıbbi tahliyesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Acil Tahliye Çağrısı

Bölgedeki sağlık durumunun ciddiyetine dikkat çeken Ghebreyesus, Gazze'deki hastaların tahliyesine ilişkin X platformundan açıklama yaptı. DSÖ ve ortakları, Gazze'den Ürdün'e toplamda 6 hasta ve 7 refakatçi tahliye etti. Bu hastalardan 2'sinin ABD'ye, 4'ünün ise gelişmiş tedavi için Ürdün'de kalacağı bildirildi.

Ghebreyesus, “En az 12 bin hastanın Gazze dışında acil uzman sağlık bakımına ihtiyacı var. Bu nedenle tıbbi tahliyeler için mümkün olan tüm koridorların kullanılmasını talep ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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