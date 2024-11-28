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DSÖ: Gazze'den 17 Hastanın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleşti

DSÖ, Gazze'den 17 hastanın Ürdün'e tıbbi tahliyesinin yapıldığını ve 12'sinin ABD'de tedavi olacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 16:40
DSÖ: Gazze'den 17 Hastanın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleşti

DSÖ, Gazze'den 17 Hastanın Daha Tahliyesini Duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'den 17 hastanın daha tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ghebreyesus, Gazze'deki tıbbi tahliyelere ilişkin X platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'den 17 hastanın daha özel tedavi almak üzere Ürdün'e tıbbi tahliyesi gerçekleşti." ifadesini kullandı. Bu hastalardan 12'sinin ABD'de tedavi olmaya devam edeceğini belirtti.

Tedavi ihtiyaçlarına dair bilgiler de veren Ghebreyesus, hastalardan 6'sının kanser tedavisine, 11'inin ise savaş yaralanmaları için tedaviye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, Gazze'den tüm koridorların tıbbi tahliyelerin sorunsuz ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için kullanılmasını talep etti ve Gazze'deki binlerce hastanın hala uzman sağlık hizmeti beklediğini vurguladı.

Öte yandan, Ghebreyesus, Gazze'deki en az 12 bin hastanın acil tıbbi tahliyesinin yapılması gerektiğini de ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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