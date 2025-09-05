DSÖ: Gazze halkının aç bırakılması İsrail'i daha güvenli kılmaz

DSÖ Genel Direktörü uyarıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze halkının aç bırakılmasının İsrail'i daha güvenli hale getirmeyeceğini ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmayacağını söyledi. Ghebreyesus, bu uygulamanın önlenebilir ve derhal durdurulabilecek bir felaket olduğunu vurguladı.

DSÖ'nün haftalık basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, geçen hafta Gazze'nin bazı bölgelerinin ağır bombardımana maruz kaldığını ve bu durumun sürmesi halinde daha geniş çaplı bir insani felakete yol açabileceğini belirtti. Yaklaşık 1 milyon kişinin su ve sanitasyon tesislerinin tehlikeye girebileceğine dikkat çekti.

Kıtlık, ölümler ve sağlık riskleri

Ghebreyesus, iki hafta önce Gazze'nin bazı bölgelerinde kıtlık ilan edildiğini hatırlatarak, Ekim 2023'ten bu yana en az 370 kişinin yetersiz beslenmeden öldüğünü kaydetti; bunun 300'den fazlasının son 2 ayda hayatını kaybettiğini söyledi. Ghebreyesus, yiyecek ve temiz su eksikliği ile sıkışık yaşam koşullarının bağışıklık sistemi zayıflamış insanları daha fazla hastalığa maruz bıraktığını ifade etti.

Gazze halkının aç bırakılması, bir savaş yöntemi olarak asla hoş karşılanmayan bir savaş suçudur, dedi Ghebreyesus ve bunun gelecekte benzer çatışmalarda meşrulaştırma riski taşıdığına dikkat çekti.

Tıbbi tahliyeler ve kayıplar

DSÖ, Ekim 2023'ten bu yana 5 bin 300'ü çocuk ve 2 bin 660 refakatçi olmak üzere 7 bin 640'tan fazla hastanın tahliyesini desteklediğini açıkladı. Ancak Gazze'de hâlâ acil özel bakıma ihtiyaç duyan 15 binden fazla hasta bulunduğunu, bunların 3 bin 800'ünün çocuk olduğunu belirtti. Tıbbi tahliye beklerken 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiği; bunların arasında yaklaşık 140 çocukın da bulunduğu kaydedildi.

İsrail'e ve müttefiklere çağrı

Ghebreyesus, İsrail hükümetine bu insanlık dışı savaşı sona erdirme çağrısında bulundu. Eğer bu çağrıya uyulmazsa, müttefiklerin İsrail'i durdurmak için nüfuzlarını kullanmaya davet etti. Ghebreyesus, insanların açlıktan ölürken yardımların kısa mesafedeki kamyonların arkasında beklediğini vurguladı.

M çiçeği virüsü (Mpox) kararı

Ghebreyesus ayrıca geçen yıl ağustosta DSÖ Acil Durum Komitesi'nin önerisiyle M çiçeği virüsünün (Mpox) uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu ilan edildiğini hatırlattı. Komitenin üç ayda bir salgını değerlendirdiğini ve dün yaptığı son toplantıda durumun artık uluslararası bir sağlık acil durumu teşkil etmediği görüşünü bildirdiğini, bu tavsiyeyi kabul ettiğini söyledi.

Bu kararın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burundi, Sierra Leone ve Uganda gibi etkilenen ülkelerde vaka ve ölüm sayılarındaki sürekli düşüşlere dayandığını belirtti.