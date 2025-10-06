DSÖ: Her 5 Yetişkinden 1'i Tütün Bağımlısı — 1,2 Milyar Kullanıcı (2024)

DSÖ: Dünya genelinde her 5 yetişkinden 1'i tütün bağımlısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tütün kullanımında genel bir düşüş kaydedilmesine rağmen dünya çapında her 5 yetişkinden 1'inin tütün bağımlısı olmaya devam ettiğini açıkladı. Kurumun yayımladığı yeni rapor, tütün salgınının henüz sona ermediğini vurguluyor.

2000'de 1,38 milyar olan tütün kullanıcılarının sayısının 2024'te 1,2 milyar'a düştüğü belirtildi. Raporda ayrıca, 2010'dan bu yana tütün kullanan kişi sayısının 120 milyon azaldığı ve bunun göreceli olarak yüzde 27'lik bir düşüşe denk geldiği ifade edildi.

Milyonlarca insanın tütünü bırakması veya başlamamayı tercih etmesine rağmen raporda, tütün kullanımının her yıl milyonlarca önlenebilir ölüme yol açmaya devam ettiği uyarısı yapıldı.

Elektronik sigara kullanımı endişe verici boyutta

Raporda, küresel elektronik sigara kullanımının hızlı artışı da dikkat çekiyor. Dünya genelinde 100 milyondan fazla insan artık elektronik sigara kullanıyor. Bu grubun en az 86 milyonunu yetişkinler, en az 15 milyonunu ise 13-15 yaşında ergen çocuklar oluşturuyor ve çoğunluğun yüksek gelirli ülkelerde bulunduğu vurgulanıyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya genelindeki ülkelerin tütün kontrol çabaları sayesinde milyonlarca insan tütün kullanımını bırakıyor veya tütün kullanmaya başlamıyor ifadesini kullandı. Ghebreyesus tütün endüstrisinin bu güçlü ilerlemeye gençleri hedef alan yeni nikotin ürünleriyle karşılık verdiğini belirterek, hükümetlere kanıtlanmış tütün kontrol politikalarını uygulamada daha hızlı ve daha güçlü hareket etme çağrısında bulundu.