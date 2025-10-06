DSÖ: Her 5 Yetişkinden 1'i Tütün Bağımlısı — 1,2 Milyar Kullanıcı (2024)

DSÖ raporuna göre 2024'te 1,2 milyar tütün kullanıcısı var; her 5 yetişkinden 1'i bağımlı, elektronik sigara kullanıcı sayısı 100 milyonu aştı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 23:45
DSÖ: Her 5 Yetişkinden 1'i Tütün Bağımlısı — 1,2 Milyar Kullanıcı (2024)

DSÖ: Dünya genelinde her 5 yetişkinden 1'i tütün bağımlısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tütün kullanımında genel bir düşüş kaydedilmesine rağmen dünya çapında her 5 yetişkinden 1'inin tütün bağımlısı olmaya devam ettiğini açıkladı. Kurumun yayımladığı yeni rapor, tütün salgınının henüz sona ermediğini vurguluyor.

2000'de 1,38 milyar olan tütün kullanıcılarının sayısının 2024'te 1,2 milyar'a düştüğü belirtildi. Raporda ayrıca, 2010'dan bu yana tütün kullanan kişi sayısının 120 milyon azaldığı ve bunun göreceli olarak yüzde 27'lik bir düşüşe denk geldiği ifade edildi.

Milyonlarca insanın tütünü bırakması veya başlamamayı tercih etmesine rağmen raporda, tütün kullanımının her yıl milyonlarca önlenebilir ölüme yol açmaya devam ettiği uyarısı yapıldı.

Elektronik sigara kullanımı endişe verici boyutta

Raporda, küresel elektronik sigara kullanımının hızlı artışı da dikkat çekiyor. Dünya genelinde 100 milyondan fazla insan artık elektronik sigara kullanıyor. Bu grubun en az 86 milyonunu yetişkinler, en az 15 milyonunu ise 13-15 yaşında ergen çocuklar oluşturuyor ve çoğunluğun yüksek gelirli ülkelerde bulunduğu vurgulanıyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya genelindeki ülkelerin tütün kontrol çabaları sayesinde milyonlarca insan tütün kullanımını bırakıyor veya tütün kullanmaya başlamıyor ifadesini kullandı. Ghebreyesus tütün endüstrisinin bu güçlü ilerlemeye gençleri hedef alan yeni nikotin ürünleriyle karşılık verdiğini belirterek, hükümetlere kanıtlanmış tütün kontrol politikalarını uygulamada daha hızlı ve daha güçlü hareket etme çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Organize Suç Operasyonları: 78 Gözaltı, 46 Tutuklama
2
Tekirdağ'da Vidanjörün Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
3
Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!
4
Hatay'da Kumar Operasyonu: 14 Kişiye 129 Bin Lira Ceza Kesildi
5
Flamenko Yardımı: Bilet Geliri Gazze'ye — Emine Erdoğan Ankara'da
6
Gündem 7 Ekim 2025 — Erdoğan Gebele'de Türk Devletleri Zirvesi ve Günün Öne Çıkanları
7
Kara Yollarında Durum: TEM Gebze-Dilovası ve Çok Sayıda Güzergâhta Onarım

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza