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DSÖ İspanya'daki Sellerin Ardından İklim Değişikliğine Dikkat Çekti

DSÖ, İspanya'daki ölümcül sellerin iklim değişikliğiyle bağlantısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 13:14
DSÖ İspanya'daki Sellerin Ardından İklim Değişikliğine Dikkat Çekti

DSÖ'den İspanya'daki Sel Felaketine Dikkat

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, İspanya'nın Valensiya özerk bölgesinde meydana gelen ve 50'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan aşırı yağışlar ve fırtına olaylarının iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu ifade etti.

İspanya'daki Acı Olaylar Üzerine Başsağlığı Dilekleri

Valensiya'da son 48 saat boyunca yaşanan ani seller üzerine Kluge, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Valensiya bölgesinde meydana gelen ani sellerin yol açtığı can kaybından dolayı İspanya hükümetine ve halkına başsağlığı diliyoruz." şeklinde konuştu.

Önemli Yağış Miktarları ve Vaka Ağırlığı

Kluge, bazı bölgelerde bir ayda düşen yağış miktarının, Valensiya'da sadece bir günde kaydedildiğini de belirtti.

İklim Değişikliği ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

Valensiya özerk yönetimi başkanı Carlos Mazon, durumu "benzeri görülmemiş bir olay" olarak tanımlarken, Kluge, acil müdahale ekiplerinin çabalarına teşekkür etti. Ayrıca, iklim değişikliği ve krizinin Avrupa ve dünyadaki hava olayları üzerindeki etkisinin arttığını vurguladı.

DSÖ Genel Direktöründen Mesaj

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti ve kayıplar yaşayan aileler için başsağlığı diledi.

Resmi Açıklamalar ve Kriz Masası Oluşturulması

Valensiya Operasyonal Koordinasyon Merkezi (CECOPI) tarafından yapılan açıklamada, su baskınları ve sellerden etkilenen bölgelerde en az 51 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi. İspanya hükümeti ise olumsuz hava koşullarının yarattığı can ve mal kayıplarının ardından bir kriz masası oluşturdu.

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