DSÖ: Suda Boğulma Ölümlerinde Yüzde 38'lik Düşüş

Dünya Sağlık Örgütü'nden Önemli Rapor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2000 yılı itibarıyla dünya genelinde suda boğularak ölme vakalarında yüzde 38'lik bir düşüş yaşandığını açıkladı. Ancak bu gelişme, suda boğulma olaylarının hala önemli bir halk sağlığı sorunu olarak devam ettiğini göstermektedir.

2021'de 300 Bin Boğulma Olayı

DSÖ, boğulma vakaları nedeniyle yaşanan ölümlerin önlenmesine dair ayrıntılı bir rapor yayımladı. Rapora göre, 2021 yılında 300 bin kişinin boğularak yaşamını yitirdiği tahmin edilmektedir. Ayrıca, boğulma vakalarının neredeyse yarısının 29 yaşının altındaki bireyler, dörtte birinin ise 5 yaşın altındaki çocuklar olduğu belirtilmiştir.

Düşüş Eşit Dağıtılmadı

Raporda suda boğulma oranlarındaki düşüşün ülkeler arasında eşit olmadığının altı çizildi. Küresel düzeyde boğulmaların 10'unun 9'u düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşmektedir. Mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde, bu duruma bağlı olarak çoğunluğu çocuk olmak üzere 7,2 milyon kişinin boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuldu.

DSÖ’nün Tavsiyeleri

DSÖ’nün boğulma vakalarının önlenmesine yönelik önerileri arasında; çocukların suya erişimini engellemek için bariyerlerin kurulması, okul öncesi çocuklar için güvenli alanların sağlanması, temel yüzme güvenliğinin öğretilmesi, kurtarma becerileri eğitimi ve toplumsal farkındalığın artırılması gibi önemli adımlar bulunmaktadır.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan Açıklama

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, boğulmalardaki düşüşün olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Her boğulma ölümü çok fazla ve milyonlarca insan risk altında kalmaya devam ediyor. Bu rapor, politikaların oluşturulması ve hayat kurtarmak için acil eylem önerileri için önemli veriler içeriyor," diye konuştu.