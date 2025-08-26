DSÖ ve UNICEF: Her 4 Kişiden 1'i Güvenli İçme Suyundan Yoksun

DSÖ ve UNICEF: Her 4 Kişiden 1'i Güvenli İçme Suyuna Erişemiyor

"Hane İçme Suyu ve Sanitasyonunda İlerleme 2000-2024: Eşitsizliklere Özel Odaklanma"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Su Haftası kapsamında birlikte yayımladıkları yeni bir raporda, dünya genelinde her 4 kişiden 1'inin güvenli bir şekilde yönetilen içme suyuna erişemediğini bildirdi.

Rapor, son 10 yılda kaydedilen ilerlemelere rağmen milyarlarca insanın hâlâ temel su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerine erişemediğini ve bunun onları hastalık ile daha derin sosyal dışlanma riskine maruz bıraktığını vurguluyor.

Öne çıkan veriler: 2015'ten bu yana kaydedilen kazanımlara rağmen her 4 kişiden 1'i (dünya genelinde 2,1 milyar kişi) hâlâ güvenli bir şekilde yönetilen içme suyuna erişemiyor. 3,4 milyar insan güvenli bir şekilde yönetilen sanitasyondan yoksun; 1,7 milyar insan ise evde temel hijyen hizmetlerinden yoksun.

Raporda, su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerindeki eşitsizliklerin en ağır şekilde düşük gelirli ülkelerde, kırılgan ortamlarda, kırsal topluluklarda, çocuklar ve azınlık etnik ile yerli gruplarda görüldüğü belirtildi.

Ayrıca, en az gelişmiş ülkelerde yaşayanların temel içme suyu ve sanitasyon hizmetlerinden yoksun olma olasılığının diğer ülkelere göre iki kattan fazla, temel hijyen hizmetlerinden yoksun olma olasılığının ise 3 kattan fazla olduğuna dikkat çekildi.

DSÖ Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık Yapay Zeka Direktörü Dr. Ruediger Krech, su, sanitasyon ve hijyenin ayrıcalık değil, temel insan hakkı olduğunu vurgulayarak: "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma sözümüzü yerine getirmek istiyorsak, özellikle en dışlanmış topluluklar için harekete geçmeyi hızlandırmalıyız." dedi.

UNICEF Su, Sanitasyon ve Hijyen Direktörü Cecilia Scharp ise çocukların güvenli su, sanitasyon ve hijyene erişememesinin sağlıklarını, eğitimlerini ve geleceklerini riske attığını belirterek: "Mevcut hızla, her çocuk için güvenli su ve sanitasyon vaadi giderek daha da ulaşılmaz hale geliyor. Bu da bize en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmak için daha hızlı ve daha cesurca hareket etmemiz gerektiğini hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.