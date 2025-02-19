DSP Genel Başkanı Aksakal'dan TÜSİAD'a Sert Tepki

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye'nin önde gelen iş insanları derneği TÜSİAD’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Aksakal, "Tıpkı Ecevit hükümetini devirdikleri gibi, bugün kendilerinin yörüngesine girmeyen Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme gayreti içindedirler. Bu hesap tutmayacaktır." diyerek iddialarını dile getirdi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti heyetinin Irak'ın Erbil kentinde IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmeleri de gündeme taşıdı. Aksakal, “Bu ziyaretin, İmralı'da gerçekleşen görüşmelerin detaylarının PKK'nın görevlendirdiği kişilere aktarılması amacıyla planlandığı akıllara geliyor.” ifadelerini kullandı.

Aksakal, Türk milletinin, topraklar üzerinde hesap yapanlara ve hayal peşinde koşanlara izin vermeyeceğini vurgulayarak, "Bu terör yapıları ya bitecek ya da bitirilecektir." dedi. Öte yandan, Diyarbakır’da düzenlenen Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı sonrası yayımlanan sonuç bildirgesini de eleştirdi.

DEM Parti heyetinin Irak'taki ziyaretlerinin, HÜDA PAR’ın bildirgesi ile İngiliz The Economist ve TÜSİAD’ın Türk devletine yönelik ayar verme girişimlerinin aynı tarihlere denk gelmesinin tesadüf olmadığına dikkat çeken Aksakal, "TÜSİAD denilen patronlar kulübü, tuzu kuruların bir araya geldiği bir yapı." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal ayrıca, TÜSİAD'ın tarihine değinerek, "12 Mart 1971 askeri darbesinden 20 gün sonra kuruldu. Darbeci vesayeti kendilerine kalkan olarak kullanarak sömürü düzenlerinin güven içinde sürmesini sağladılar." ifadelerine yer verdi.

Son olarak Aksakal, "Türkiye'de askeri vesayet dönemleri geride kaldı. Artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Amerika'nın çocukları da kalmamıştır." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.