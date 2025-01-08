DSP Genel Başkanı Aksakal: 'Terörle müzakere değil, mücadele yapılır'

DSP Genel Başkanı Aksakal, Gündeme Dair Önemli Açıklamalarda Bulundu

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, terörle mücadele konusundaki net duruşlarını ifade ederek, "Karakterimiz gereği DSP olarak 'Terörle müzakere yapılmaz, mücadele yapılır' anlayışına sahibiz" dedi.

Emperyalizmin Etkileri ve Terörle Mücadele

Aksakal, Meclis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye’nin uzun yıllar süren terörle mücadelesinin, ABD önderliğindeki emperyalist projelerin bir parçası olduğunu öne sürdü. Aksakal, "Bölücü siyasetin temsilcilerinin, kardeşlik kavramını ayrılıkçı görüşler üzerinden inşa etmeye çalıştıkları yönünde samimi olmadıkları 45 yıllık geçmişleriyle tescillidir" ifadelerini kullandı.

Türk Milletinin Barış ve Kardeşlik Anlayışı

Türk milletinin tarihi boyunca barış ve kardeşlik içerisinde yaşamış olduğunu vurgulayan Aksakal, "Bu toprakları hep birlikte vatan yaptık. Fakat emperyalizmin uşaklığını yapan PKK, bu değerlere karşı durmaktadır" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Suriye Politikasına Dair Görüşler

Aksakal ayrıca, Suriye'de Esed rejiminin sona erdirilmesi konusunda Türkiye'nin elde ettiği başarının büyük önem taşıdığını belirtti. "Bu başarıyı gölgeleyen ve aşındıran yaklaşımlara asla müsaade edilmemelidir" diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedeflerinin zaman kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sonuç: Terörle Mücadelede Kararlılık

PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin silahlarını Suriye'deki yeni yönetime teslim etmesi gerektiğini belirten Aksakal, "Bu kararlılığımız, başta ABD olmak üzere terör destekçisi ülkelerle de paylaşılmalıdır. Terör ya bitmelidir ya bitirilmelidir; başka bir yolu yoktur" şeklinde son sözlerini dile getirdi.