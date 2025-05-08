DTCF'de 'İngiltere ve Ermeni Propaganda Faaliyetleri' Konferansı Gerçekleştirildi

Ankara Üniversitesi'nde Önemli Konferans

Türkiye'nin önemli akademik merkezlerinden biri olan Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) "İngiltere ve Ermeni Propaganda Faaliyetleri" konulu bir konferans gerçekleştirildi. Muzaffer Göker Salonu'nda yapılan etkinlik, Ermeni iddialarının tarihsel süreç içindeki yansımalarını ve mevcut durumu analiz etmeyi amaçladı.

Prof. Dr. Birsen Karaca'nın Açıklamaları

Konferansın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Birsen Karaca, Türk-Ermeni ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde inşa edilmesi için gerekli olan çoklu bakış açısının önemine vurgu yaptı. Karaca, "Son yıllarda sıklıkla gündeme gelen sorunların çözümüne yönelik çalışmalar, sona yaklaşma izlenimi kazandırıyor. Fakat, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, bazı kişilerin tarihsel gerçekleri hâlâ manipüle etmeye çalıştığını göstermektedir." dedi.

Prof. Dr. Işıl Bayar Bravo'dan Tarihsel Eleştiri

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Bayar Bravo, İngiltere'nin küresel diplomasi üzerindeki etkisinin yalnızca bilim ve sanat alanlarıyla sınırlı olmadığına dikkat çekti. Bravo, "Tarih biliminin nesnel ilkeleri, geçmişin siyasi amaçlarla kullanılması durumunda çiğnenmektedir," ifadelerini kullandı. Gerçeklerin savunulmasının en temel görevleri olduğunun altını çizdi.

Ermeni Soykırımı İddiaları ve Çifte Standartlar

Ufuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uluç Gürkan, Ermeni soykırımı iddialarının tarihî ve hukuki bir temelden yoksun olduğunu belirtti. Gürkan, bu konuda uluslararası görüşlerin çifte standart içerdiğini ve ön yargıların dinî temellere dayandığını ifade etti. Ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eski ABD Başkanı Joe Biden gibi liderlerin tutumlarını eleştirdi.

İngiliz ve Ermeni İlişkileri Üzerine Değerlendirmeler

Konferansta, DTCF Öğretim Görevlisi Dr. Hande Dolunay da İngiltere ve Ermeni ilişkilerinin başlangıcını, Ermeni topluluğunun İngiltere'deki oluşumunu ve bu derneklerin 1915 Ermeni olaylarına yaklaşımlarını ortaya koyarak dinleyicilere bilgi verdi.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde (DTCF) "İngiltere ve Ermeni Propaganda Faaliyetleri" başlıklı konferans düzenlendi. Muzaffer Göker Salonu'nda gerçekleştirilen konferansın açılışında DTCF Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Birsen Karaca konuşma yaptı.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde (DTCF) "İngiltere ve Ermeni Propaganda Faaliyetleri" başlıklı konferans düzenlendi. Muzaffer Göker Salonu'nda gerçekleştirilen konferansın açılışında DTCF Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Birsen Karaca konuşma yaptı.