DTCF'de 'Sanasaryan Koleji ve Vakfı Davası' Konferansı Gerçekleştirildi

DTCF'de 'Sanasaryan Koleji ve Vakfı Davası' Konferansı Düzenlendi

Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) gerçekleştirilen 'Sanasaryan Koleji ve Sanasaryan Vakfı Davası' başlıklı konferans, önemli hukuki konuları gündeme taşıdı. Konferansa, Muzaffer Göker Salonu'nda ev sahipliği yapıldı.

Rektör Ünüvar'dan Açılış Konuşması

Konferansın açılışında konuşan DTCF Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ermeni asıllı Rus vatandaşı Mıgırdıç Sanasaryan’ın vasiyeti ile Erzurum'da kurulan Sanasaryan Koleji'nin tarihi üzerine bilgiler paylaştı. Ünüvar, Ermeni Patrikhanesi'nin, Sanasaryan Vakfı'nın gelirlerini aktarmaması sebebiyle yaşanan bütçe sıkıntıları neticesinde kolej ve vakfa ait mülklerle ilgili dava sürecinin derinleştiğini vurguladı.

Dekan Albayrak'tan Etkinlik Vurgusu

DTCF Dekanı Prof. Dr. Irfan Albayrak, bu konferansın fakültenin 90. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini belirterek, vakıf mallarının hukuki durumu hakkında yapılan tartışmalara katkı sağladığı için emeği geçenlere teşekkür etti.

Uluslararası Boyuta Dikkat Çekildi

DTCF Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Birsen Karaca, Sanasaryan Koleji üzerine yapılan hukuki çalışmaların uluslararası alanda önemine değinirken, konuya dikkat çekilmesinin bilim ve hukuk dünyası için değerli olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Akyılmaz'dan Vakıf Hukuku Açıklamaları

Konferansa konuşmacı olarak katılan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Gül Akyılmaz, Sanasaryan Vakfı'nın Rus vatandaşı Mıgırdıç Sanasaryan tarafından 1901 yılında kurulduğunu hatırlatarak, vakfın mülkiyetini talep eden Ermeni Patrikliği'nin 2011'de hukuki süreç başlattığını belirtti. Akyılmaz, 2019'da Anayasa Mahkemesi'nin, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdiğini aktardı.

Vakfın Hukuki Statüsü Üzerine Tartışmalar

Akyılmaz, Sanasaryan Vakfı'nın Osmanlı dönemine ait bir hayri vakıf olarak kabul edildiğine işaret ederek, cemaat vakfı kavramının modern bir tanım olduğunu ve dolayısıyla Sanasaryan Vakfı'nın bu çerçevede değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Prof. Dr. Karakılıç’tan Tarihsel Bilgiler

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Cem Karakılıç, Mıgırdıç Sanasaryan’ın, Anadolu’daki yoksul Ermeni çocukları için eğitim fırsatları sağlamak adına bir okul kurmaya karar verdiğini dile getirdi. Karakılıç, Sanasaryan Koleji’nin okul binalarının vakfa ait olmadığını ve tarihsel bağlamda yer değişiklikleri yaşadığını da ifade etti.

Metinlerin Değeri ve yorumları

Karakılıç, Osmanlı Ermenilerinin ürettiği metinlerin Türk tezini doğrulamak için önemli kaynaklar sunduğunu ve bu durumun Ermeni halkının yaşadığı iddia edilen mağduriyetlerin değerlendirilebilmesi açısından öneme sahip olduğunu belirtti.

Bu önemli etkinliğin, Sanasaryan Koleji ve Vakfı üzerine yapılacak bilimsel ve hukuki çalışmalara ilham kaynağı olması temennisiyle sona erdi.