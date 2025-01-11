Dublin'de Filistinli Doktor Ebu Safiyye'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Dublin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Filistinli doktor Hüsam Ebu Safiyye'ye destek vermek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için düzenlendi.

Yürüyüş Detayları

Filistin İçin İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneği ve çeşitli aktivist gruplar, protesto amacıyla toplandı. Yürüyüş, İrlanda Sağlık Bakanlığı önünde başlayarak, ABD Dublin Büyükelçiliği önünde son buldu.

Talep ve Sloganlar

Etkinlikte düzenleyiciler, Ebu Safiyye ile birlikte kaçırılan 450 sağlık çalışanının da serbest bırakılması için İrlanda hükümetinin harekete geçmesini istedi. Katılımcılar, "Ebu Safiyye ve tüm sağlık çalışanlarını serbest bırakın" yazılı pankartlar açtı ve "Hastaneleri ve hastaları bombalamayı bırakın" ile "Tüm sağlık çalışanlarını serbest bırakın" sloganları attı.

Doktor Katie Boyle'ın Açıklamaları

Yürüyüşe katılan Doktor Katie Boyle, AA muhabirine yürüyüşün amacının Filistin ve özellikle Gazze'deki meslektaşlarının yanında durmak olduğunu belirtti. Boyle, "Gazze'de sağlık çalışanı 450'den fazla kişi kaçırıldı ve 1100 kişi de hayatını kaybetti. Hüsam Ebu Safiyye, yasa dışı bir şekilde alıkonuldu ve nerede olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok," dedi.

İsrail Hükümetine Tepki

Boyle, İsrail hükümeti'nin Ebu Safiyye’nin hayatta olduğuna dair bir belirti göstermeyi reddettiğini belirtti ve yasa dışı olarak alıkonulan tüm sağlık çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını talep etti. "Ebu Safiyye'yi serbest bırakın, ateşkes istiyoruz," şeklinde ifade etti.

İsrail Ordusunun Baskını

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, bazı bölümlerini ateşe vermişti. Gazze'deki Filistin hükümeti, hastanenin müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu doğrulamış ve akıbetleriyle ilgili bilgi talep etmişti.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Filistin İçin İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneği ve aktivistler, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için yürüyüş düzenledi. İrlanda Sağlık Bakanlığı önünde başlayan yürüyüş, ABD'nin İrlanda Büyükelçiliği önündeki gösteriyle sona erdi.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Filistin İçin İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneği ve aktivistler, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için yürüyüş düzenledi. İrlanda Sağlık Bakanlığı önünde başlayan yürüyüş, ABD'nin İrlanda Büyükelçiliği önündeki gösteriyle sona erdi.