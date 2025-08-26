Dünya Bankası'ndan Lübnan'a 250 Milyon Dolarlık Kredi

Dünya Bankası Lübnan'a 250 Milyon Dolarlık Kredi Sağladı

Altyapı yeniden inşası için acil fon oluşturuluyor

Lübnan, İsrail saldırılarında zarar gören bölgelerdeki altyapının yeniden inşası amacıyla 250 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Maliye Bakanı Yasin Cabir, imzaların Dünya Bankası Bölge Direktörü Jean-Christophe Carret ile atıldığını duyurdu. Cabir, söz konusu kredinin altyapının yeniden inşası için bir fon oluşturacağını ve bu fonun 1 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini belirtti.

Cabir, kredinin son saldırılarda hasar gören elektrik, su, yol, okul ve hastanelerin altyapısına tahsis edileceğini kaydetti.

Dünya Bankası Bölge Direktörü Jean-Christophe Carret ise kredinin, Lübnan'a yönelik acil destek projesi kapsamında verildiğini ve bunun hükümetin toparlanma ve yeniden yapılanma stratejisinin bir ayağını oluşturduğunu vurguladı.

Carret, proje ile hasarlı kamu altyapısının yeniden inşa edilmesinin hedeflendiğini, bunun sürdürülebilir, kapsayıcı ve iklime dayanıklı yeniden yapılanmanın temelini atacağını ifade etti.

Ayrıca Carret, verilen desteğin, Lübnan hükümetinin gelecek 18-24 ay içinde yerinden edilmiş nüfusun geri dönmesine yardımcı olacak, işletmelerin yeniden açılmasını sağlayacak ve yeni istihdam alanları oluşturacak acil yatırımlar yapmasını sağlayacağını belirtti.

Bilgilendirmede, Maliye Bakanı Cabir'in haziran ayında yaptığı açıklamaya atıfla, İsrail saldırılarında hasar gören bölgelerin yeniden inşa maliyetinin yaklaşık 7 milyar dolar olarak tahmin edildiği hatırlatıldı.